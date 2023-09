Von Katharina Federl

Ein Ort, der Platz bietet, um kreative Ideen umzusetzen, ohne zu wissen, ob sie funktionieren. Um künstlerisches und musikalisches Potenzial zu erkennen oder sich ganz einfach und ohne Konsumzwang als junger Mensch mit anderen zu sozialisieren. Jonas Koerfer, 22, hat keine großen Ansprüche, wenn er an diesen Ort denkt: Eine heruntergekommene Fabrikhalle etwa, ein kleines Gelände am Rande der Stadt oder ein ungenutzter Wohnblock. Gar nicht so utopisch, findet er. Doch in München? Findet er nichts dergleichen.