Public Viewing bei der EM:Zehnertisch vor der Großbildleinwand: 230 Euro

Christian Lehner hat schwer aufgerüstet. „Wir bauen hier quasi Cape Canaveral oder den Weltraumbahnhof Baikonur nach“, sagt der Wirt des Parkcafés am Alten Botanischen Garten und grinst, „unser Video-Screen ist technisch auf dem neuesten Stand und misst an die 15 Meter – die meisten Münchner Studenten wären sicher froh, wenn sie so viel Platz zum Wohnen hätten.“ Der Aufwand sei immens, sagt Lehner, der gerne zupackend formuliert, „kilometerweise“ habe man Kabel im Biergarten verlegt, LED-Leinwände aufgebaut, „mit 4 k und Rückprojektionstunnel und allem Drum und Dran“. Tagelang sei man beschäftigt gewesen, er sei direkt froh, dass es so viel geregnet habe, bei schönem Wetter hätten die vielen Biergartengäste ja nur beim Aufbau gestört. Sagt er und lacht, denn natürlich ist es nicht die Hauptaufgabe eines Wirts, ein Fußballstadion zu imitieren.

Im Parkcafé aber ist man einer gewissen Tradition verpflichtet, es war in den Neunzigerjahren einer der ersten Biergärten, die Fußballweltmeisterschaften öffentlich übertragen haben. „Das gehört zu meinen Jugenderinnerungen“, sagt Lehner, „1990 gab es hier die ersten Übertragungen im Biergarten, mit einem sehr, sehr schlechten Beamer auf einem Bettlaken, auf dem man nur ein paar Schatten erkannte.“ Ein weiter Weg war das, bis zum heutigen Weltraumbahnhof mit der Hightech-Leinwand und der Rundumversorgung an Speisen und Getränken, die längst nicht mehr nur dem Gesetz „Fußballer brauchen Fleisch vom Grill und Bier“ (Lehner) gehorcht.

Und was ist, wenn’s regnet, was ja auch bei einem Sommermärchen vorkommen soll? Dann geht man rein ins Restaurant, dort hat Lehner Bildschirme aufstellen lassen, um gegen alle Eventualitäten gefeit zu sein. Weil sich so ein alles in allem zweistündiges Fußballspiel für den Wirt dann allerdings nicht so arg rentiert, wenn sich das jemand mit einem kleinen Tafelwasser im Lokal ansieht, gilt dort bei den Spielen mit deutscher Beteiligung ein Mindestverzehr von 25 Euro für jeden Zuschauer.

Auch Lehners Kollege Josef Sperl vom Wirtshaus Ayinger am Rotkreuzplatz hat zum Kicker-Event einen Mindestverzehr für die besonders begehrten Spiele der deutschen Mannschaft eingeführt: Wer sie sehen will, der sollte eine Zeche von 30 Euro machen. „Wir haben ja nur knapp 100 Plätze“, sagt er, „und wenn dann jemand ein ganzes Spiel lang nur ein Radler trinkt, dann wird das für uns auch schwierig.“ Alle anderen Spiele zeigt der Ayinger am Rotkreuzplatz ebenfalls, wegen des vermutlich geringeren Andrangs gibt es da auch keinen Mindestverzehr. Wenn es läuft wie in den letzten Turnieren, dann hat sich die Sache nach der Vorrunde ohnehin erledigt.

Damit rechnet Sperl allerdings nicht. „Die Mannschaft ist doch jung und motiviert“, sagt er, „und dann auch noch eine EM im eigenen Land! Da kann was gehen.“ Und sollte es klappen mit der Europameisterschaft für die Deutschen, dann lässt er sich nicht lumpen, sagt er: „Dann geht natürlich schon ein 30-Liter-Holzfass aufs Haus!“

Detailansicht öffnen Josef Sperl vom Ayinger am Rotkreuzplatz stellt 30 Liter Freibier in Aussicht, sollte das deutsche Team sich bei der EM durchsetzen. (Foto: Robert Haas)

Andere Kollegen sind da jedoch etwas zurückhaltender. „Freibier?“, fragt Gregor Lemke vom Augustiner Klosterwirt am Dom scheinheilig zurück und lacht: „Was ist das für eine Brauerei? Die kenne ich gar nicht!“ Lemke ist auch Sprecher der Münchner Innenstadtwirte, und rund um den Marienplatz trifft man zwangsläufig bei solchen Turnieren immer wieder große Fangruppen aller Nationalitäten an. Im Klosterwirt gebe es sechs Möglichkeiten, die EM zu sehen, auf insgesamt sechs Bildschirmen, davon zwei größere Leinwänden im Bierkeller. Die deutschen Spiele würden alle mit Ton übertragen, die anderen nur zum Teil. Sonderpreise oder einen Mindestverzehr gebe es bei ihm nicht, „für uns ist das ein Teil der Dienstleistung“.

Die Wirte in der Innenstadt, sagt Lemke, freuten sich alle schon auf die EM, denn die Stimmung sei „immer sehr, sehr entspannt“. Wobei das letzte öffentliche Fußballschauen auch schon wieder eine Weile her ist. Das letzte größere Ereignis dieser Art war die Weltmeisterschaft 2018, sagt zum Beispiel Christian Lehner: „Ich bin gespannt, wie die Jugendlichen um die 20 heute Fußball feiern. Die haben das ja noch gar nicht so richtig erleben können. Katar im Winter, das war ja nix!“

Auf jeden Fall haben die Fans, die heute Anfang 20 sind, deutlich weniger Möglichkeiten zum Feiern im Biergarten, als es ihre Vorgänger vor zehn oder 15 Jahren hatten. Zwar hat die Koordinierungsstelle „München Host City“ im städtischen Sportreferat schon im vergangenen Herbst sechs Biergärten benannt, die besonders gut für Fantreffen geeignet seien. Auch als Treffpunkt ausländischer Fans, die extra zur WM anreisen. In zwei dieser sechs Biergärten müssen sie sich dann allerdings mit dem Bier begnügen, denn weder der Hirschgarten noch der Biergarten am Chinesischen Turm zeigen die Spiele.

Ein britischer Sportradiosender berichtet live vom Kleinhesseloher See

Im Englischen Garten können Fußballfans immerhin in die Hirschau und ins Seehaus ausweichen. Dort wird auf Großbildleinwand übertragen, in der Seehaus-Bar auch auf sechs kleinere Bildschirme. Direkt am See, an zwei Extratischen, kann das Seehaus schon vorab EM-Gäste bewirten. Da hat sich nämlich ein Team des größten englischen Sportradiosenders Talksport niedergelassen und sendet von Mittwoch an bis Freitag zwischen zehn und 14 Uhr live vom Kleinhesseloher See, in Vorbereitung auf das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland.

Dass in den Münchner Biergärten zum Teil auch Wiesnwirte am Werk sind, merkt man daran, dass man dort reservieren muss, wenn man einen guten Platz haben will. Im Löwenbräukeller etwa kann man Tische für acht oder zehn Personen vor der Großbildleinwand buchen. Die kosten dann 184 und 230 Euro, inbegriffen ist jeweils eine Mass Bier pro Person. Auch auf dem Nockherberg kann man reservieren, der Zehnertisch (inklusive einer Mass pro Person und einem Brotzeitbrettl für alle) kostet 230 Euro. Kommen darf man natürlich auch ohne Reservierung. Im Hofbräukeller sowieso, da kann man auch keine Tische reservieren – und im Falle eines Regengusses auch nicht ins Lokal ausweichen, denn das wird in den kommenden knapp zwei Wochen gerade renoviert und umgebaut.

Im Hofbräuhaus gibt es diesmal kein Public Viewing – vor Corona gab es dort immer wieder mal eine Großbildleinwand im Innenhof, darauf verzichten die Wirte Wolfgang und Michael Sperger dieses Mal. „Dafür ist bei uns zu viel Durchlauf, zu viel Publikumsverkehr“, erklärt Pressesprecher Tobias Ranzinger, „das blockiert einfach zu viele Tische für die Leute, die beispielsweise als Touristen kommen und hier mal ein Bier trinken wollen.“ Man kann es auch so sagen: Mehr Gäste pro Tisch pro Abend bedeuten auch mehr Umsatz.

In den sozialen Medien wie Facebook und Instagram weist das Hofbräuhaus mit einem spaßigen Videoclip schon mal auf die fußballfreie Zone hin. Dort jonglieren Bedienungen, Köche und Musikanten mit den Füßen einen Ball durch die leere Schwemme. „Wir können Schweinsbraten, wir können Wirtshausmusik“, wird als Schrift eingeblendet, „Fußball überlassen wir den Profis.“ Und den ganzen haupt- und nebenamtlichen Bundestrainern, vermutlich. Die dürfen freilich trotzdem kommen, denn wie heißt es am Schluss: „Vor und nach dem Fußball ins Hofbräuhaus.“