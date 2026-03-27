In München gibt es mehr als 3000 Psychotherapeutinnen und -therapeuten, sie sind organisiert in der Psychotherapeutenkammer Bayern. Knapp 2000 davon haben eine eigene Praxis in der Stadt. Die Verhaltenstherapeutin Susanne Berwanger, 59, ist eine davon. Sie ist zudem Vizepräsidentin des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen und engagiert sich derzeit gegen die beschlossene Honorarkürzung für psychotherapeutische Behandlungen um 4,5 Prozent, die von 1. April an gelten soll.
Kritik an Honorarkürzungen„Es ist zu kurz gedacht, an psychotherapeutischer Behandlung zu sparen“
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Susanne Berwanger ist Verhaltenstherapeutin und kämpft wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen gegen die Honorarkürzungen. Warum ein Stundenlohn von 120 Euro nicht viel ist und wieso es sich mehrfach rentiert, in Gesundheit zu investieren.
Interview von Sabine Buchwald
Smartphone und Kinder:„Auch Erwachsene müssen lernen, diesem Impuls zu widerstehen“
Nicole Pötter, Professorin für Grundlagen der Sozialen Arbeit, über die Fragen, was wirklich hinter dem ständigen Blick auf das Smartphone bei Jugendlichen steckt und wann Regeln am ehesten umgesetzt werden.
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