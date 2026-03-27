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Kritik an Honorarkürzungen„Es ist zu kurz gedacht, an psychotherapeutischer Behandlung zu sparen“

Lesezeit: 5 Min.

Die Psychotherapeutin Susanne Berwanger in ihrer Münchner Praxis.
Die Psychotherapeutin Susanne Berwanger in ihrer Münchner Praxis. Stephan Rumpf

Susanne Berwanger ist Verhaltenstherapeutin und kämpft wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen gegen die Honorarkürzungen. Warum ein Stundenlohn von 120 Euro nicht viel ist und wieso es sich mehrfach rentiert, in Gesundheit zu investieren.

Interview von Sabine Buchwald

In München gibt es mehr als 3000 Psychotherapeutinnen und -therapeuten, sie sind organisiert in der Psychotherapeutenkammer Bayern. Knapp 2000 davon haben eine eigene Praxis in der Stadt. Die Verhaltenstherapeutin Susanne Berwanger, 59, ist eine davon. Sie ist zudem Vizepräsidentin des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen und engagiert sich derzeit gegen die beschlossene Honorarkürzung für psychotherapeutische Behandlungen um 4,5 Prozent, die von 1. April an gelten soll.

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