In München gibt es mehr als 3000 Psychotherapeutinnen und -therapeuten, sie sind organisiert in der Psychotherapeutenkammer Bayern. Knapp 2000 davon haben eine eigene Praxis in der Stadt. Die Verhaltenstherapeutin Susanne Berwanger, 59, ist eine davon. Sie ist zudem Vizepräsidentin des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen und engagiert sich derzeit gegen die beschlossene Honorarkürzung für psychotherapeutische Behandlungen um 4,5 Prozent, die von 1. April an gelten soll.