Thomas Ehring hilft Patientinnen, die Opfer eines Gewaltverbrechens wurden. In extremen Bedrohungssituationen komme es häufig vor, dass die Opfer schlicht nicht in der Lage seien, sich zur Wehr zu setzen.

Von Susi Wimmer

Wir Frauen sind emanzipiert, wir sind stark, wir können uns wehren! Und trotzdem kann es sein, dass wir von Verhaltensmustern aus der Steinzeit überrollt werden. So wie die junge Frau, 36 Jahre alt, die vor kurzem bei Gericht als Zeugin aussagte. Sie hatte eine Knieverletzung, war zum Physiotherapeuten gegangen, der hatte sie missbraucht und vergewaltigt. "Ich war nicht fähig, etwas zu sagen oder zu tun. Es war wie eine Schockstarre", erklärte die Frau weinend. Ja, sagt Professor Thomas Ehring, in akuten Bedrohungslagen könne es sein, dass Verhaltensprogramme aktiviert werden, die sich im Laufe der Evolution entwickelt haben. Das heißt: Was macht etwa ein Tier, das von einem übermächtigen Gegner bedroht wird? Es stellt sich tot, erstarrt, mit dem Hintergedanken, dass dann der Angreifer von ihm ablässt.

Ehring ist Inhaber des Lehrstuhls für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, er forscht und praktiziert als Therapeut. Er weiß, wie diese automatischen Mechanismen ablaufen. Er hilft Opfern, sich auch selbst zu verzeihen, wenn man in einer Bedrohungslage nicht so gehandelt hat, wie man es später selbst von sich erwartet hätte. Und er erklärt, dass etwa Selbstverteidigungskurse durchaus sinnvoll sein können, um sich vor derartigen Schockstarren zu wappnen (mit SZ Plus lesen).

Ach ja: Der bereits einschlägig vorbestrafte Physiotherapeut, der sich an insgesamt drei Frauen vergangen hatte, wurde vom Landgericht München I zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Da sich im Laufe der Verhandlung durch die Berichterstattung in den Medien noch zwei weitere mutmaßliche Opfer gemeldet hatten, dürfte die Strafe für ihn noch höher ausfallen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Mit Baumhäusern gegen Kiesabbau und Rodung Kahlschlag im Erholungsgebiet? Aktivisten haben aus Protest einen Teil des Waldes besetzt. Am Donnerstag entscheidet der Sozialausschuss des Stadtrats über das Vorhaben - und die grün-rote Mehrheit sieht sich zur Zustimmung gezwungen. Zum Artikel

Schluss mit Ponyreiten auf dem Oktoberfest - ab 2024 verboten Vor fünf Jahren ist die SPD mit ihrem Antrag gescheitert, nun steht fest: Von 2024 sind auf städtischen Flächen keine Manegen-Ausritte für Kinder mehr erlaubt. Große Teile der Opposition sind nicht begeistert. Zum Artikel

Bezahlbare Wohnungen am Englischen Garten geplant Im Tucherpark soll ein neues Quartier entstehen, das Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit und Energieeffizienz setzen will. Das Wohngebiet werde "davon leben, dass es divers ist". Zum Artikel

Ärzteteam sagt Impftermin für Schüler ab "Hass und Neid" prassle auf ihn ein, seit das Angebot für Schüler ab 16 Jahren publik wurde, so erzählt es der Direktor des Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg. Auch vom Landrat kam massive Kritik. Jetzt hat das Praxisteam reagiert. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg