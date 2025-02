Eine 49 Jahre alte Mutter, die versucht hat, ihre minderjährigen Kinder und sich selbst zu töten, wird für unbestimmte Dauer in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Wie die zweite Schwurgerichtskammer am Landgericht München I feststellte, war die Frau im September 2023 mit ihrem Wagen absichtlich gegen einen Baum gerast und hatte anschließend den Kindern und sich selbst Schnittverletzungen zugefügt. Von ihr gehe „die erhebliche Gefahr“ aus, dass sie auch weiterhin schwerwiegende Straftaten begehen könne, so die Kammer. Verteidigerin Birgit Schwerdt hatte beantragt, die Unterbringung zur Bewährung auszusetzen.