Im Clubhaus Schwalbennest in München können Menschen mit psychischer Erkrankung morgens kommen und am Nachmittag wieder nach Hause gehen, ähnlich wie bei einem Arbeitsplatz. Gemeinsam halten sie den Betrieb dort am Laufen. Ein Besuch.

Wer das Clubhaus Schwalbennest besucht, meint zunächst, in einem Büro angekommen zu sein. Die Atmosphäre ist ruhig. Nur das gleichzeitige Bimmeln vieler Handys sorgt kurz für Aufregung, es ist bundesweiter Warntag. Am Empfang lächelt eine Frau und fragt, warum man hier ist. Bei einer kleinen Führung durch das Clubhaus wird man später von einem Mitglied – von Patienten ist hier nicht die Rede – erfahren, dass der Empfang eine kleine Begegnungsstätte der Einrichtung sei. Und dass es schön sei, beim Reinkommen immer mit jemandem ratschen zu können. „Dann ist man sofort weg von dem, was im Kopf ist.“