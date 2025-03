Innerhalb von nicht einmal dreißig Minuten soll Savas B. Anfang Juni vergangenen Jahres in zwei Supermärkten in Neuhausen Angestellte und Kunden mit einer großkalibrigen Waffe in Angst und Schrecken versetzt haben. Zwar handelte es sich nur um einen mit Gummigeschossen geladenen Revolver. Allerdings soll die Waffe täuschend echt ausgesehen haben.

Bei einer der beiden mutmaßlichen Taten am frühen Abend des 3. Juni 2024, für die sich Savas B. jetzt vor dem Landgericht München I verantworten muss, wurde eine Kassiererin laut Anklage durch einen Schlag von B. auf die Hand leicht verletzt, als sie ihn daran hindern wollte, Geld aus ihrer Kasse zu nehmen. Doch das misslang. Der 31-Jährige soll rund 1140 Euro in Scheinen erbeutet haben, ehe er die Flucht ergriff. Nur drei Tage nach dem Coup wurde B. gegen drei Uhr morgens von Polizisten auf der Sonnenstraße festgenommen. In einer seiner Hosentaschen fanden die Beamten knapp zwei Gramm Kokaingemisch. In der linken Brusttasche seiner Jacke steckte der Revolver, mit dem der 31-Jährige das Personal und Kunden in den Supermärkten in Neuhausen bedroht haben soll.

Die Staatsanwaltschaft hat unter anderem Anklage wegen Bedrohung, besonders schwerem Diebstahl, unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln sowie vorsätzlichem unerlaubten Führens einer Schusswaffe erhoben. Doch Savas B. behauptete bei seiner Vernehmung durch die Vorsitzende der 3. Strafkammer, er sei gar nicht in den beiden Supermärkten in Neuhausen gewesen. „Ich schließe aus, dass ich das getan habe. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun“, versicherte der 31-Jährige der Richterin Susanne Blaschke. Allerdings gibt es Bilder aus Überwachungskameras. Und eins der mutmaßlichen Opfer war sich bei seiner Aussage zum Prozessauftakt absolut sicher, dass es sich bei dem Mann, der links neben ihm auf der Anklagebank saß, um den Täter handelt, der ihn mit einem schwarzen Revolver bedrohte.

Den Ermittlungen zufolge ging Savas B. an jenem 3. Juni gegen 19 Uhr zunächst in einen Supermarkt in der Weiglstraße. Dort habe er sich mehrere Minuten hinter einen Kassierer gestellt und gewartet, bis dieser die Kasse öffnete. Als dem Kassierer dies auffiel, bat er Savas B. mit ihm ins Büro zu gehen. In diesem Moment sei der 31-Jährige jedoch geflüchtet. Da er bemerkt habe, dass ihn der Kassierer und zwei weitere Mitarbeiter verfolgen, soll er seinen Revolver aus dem Hosenbund gezogen und die Männer mit der Waffe bedroht haben.

Nur wenige hundert Meter entfernt von dem Supermarkt in der Weiglstraße soll Savas B. laut Anklage dann gegen 19.26 Uhr einen Supermarkt in der Nymphenburger Straße überfallen haben. Als er versucht habe mit seiner Beute in Höhe von rund 1140 Euro zu entkommen, soll er eine Kassiererin und einen Kunden, die ihm hinterherliefen, ebenfalls mit seinem Revolver bedroht haben. Als Savas B. auf dem Weg zum Ausgang ein weiterer Mitarbeiter begegnete, richtete er seinen Revolver auch auf ihn, ehe er schließlich nach draußen stürmte.

Auf die Frage der Vorsitzenden Richterin, wofür er sich überhaupt einen Revolver zugelegt habe, erklärte Savas B., dass er „ein ängstlicher Mensch mit einer Paranoia“ sei. Er sei einmal selbst überfallen wollen, als er sich Drogen gekauft habe. Deshalb habe er sich die Waffe zum „Selbstschutz“ gekauft. Der Prozess wird fortgesetzt.