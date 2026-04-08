Was geht im Kopf eines Mannes vor, der seine Freundin narkotisiert, misshandelt, vergewaltigt und in Kauf nimmt, dass sie dabei sterben könnte? Der sich in Chats mit Tausenden Teilnehmern über die Vorgehensweisen austauscht und betäubte Frauen menschenverachtend als „tote Schweine“ bezeichnet?
Angeklagter im Vergewaltigungsprozess„Er war in der Lage, alles zu kontrollieren und zu prüfen“
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Wie tickt der Mann, der seine Nachbarin mehrfach betäubt und vergewaltigt haben soll – und sollte er auch nach einer Haftstrafe in Sicherungsverwahrung bleiben? Was ein forensischer Gutachter bei seiner Untersuchung festgestellt hat.
Von Susi Wimmer
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