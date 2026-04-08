Was geht im Kopf eines Mannes vor, der seine Freundin narkotisiert, misshandelt, vergewaltigt und in Kauf nimmt, dass sie dabei sterben könnte? Der sich in Chats mit Tausenden Teilnehmern über die Vorgehensweisen austauscht und betäubte Frauen menschenverachtend als „tote Schweine“ bezeichnet?