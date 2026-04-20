Vor zehn Jahren habe er das erste Mal in seinem Leben diese Droge probiert, sagt Eric E. Ein Freund habe es ihm angeboten. Angeblich handelt es sich dabei um eine Droge, die aussieht wie Marihuana aber keines ist. Er habe sie nur einmal konsumiert, so E. – mit fatalen Folgen, glaubt man seinen Angaben. „In meinem Kopf und meinen Ohren war Alarm, wie eine Klingel“, die nicht mehr aufgehört habe zu läuten. Monatelang sei das so gegangen und er sei deshalb ins Isar-Amper-Klinikum nach Haar gekommen, berichtet Eric E. am Montagvormittag den Richterinnen und Richtern der 10. Strafkammer am Landgericht München I. Der 28-Jährige soll die Tochter seiner Lebensgefährtin vergewaltigt haben.

Sollte dies zutreffen, würde Eric E. strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden können. Denn Ärzte diagnostizierten bei ihm eine paranoide Schizophrenie. Im Fall einer Verurteilung muss er deshalb damit rechnen, auf unbefristete Zeit in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses untergebracht zu werden.

Wie es ihm jetzt gehe, erkundigt sich die Vorsitzende Richterin. „Im Moment fühle ich mich gut, dank der Medikamente, die ich bekomme“, sagt Eric E. Ein Jahr nach seinem ersten Aufenthalt im Isar-Amper-Klinikum 2016 musste er sich dort erneut wegen des Alarmklingelns in seinem Kopf und den Ohren drei Jahre lang behandeln lassen. Seither erhalte er wegen seiner paranoiden Schizophrenie in bestimmten Zeitabständen eine Depotspritze. Doch „an dem Tag, an dem das passiert ist“, womit E. die mutmaßliche Vergewaltigung meint, sei er „sehr krank“ gewesen.

Zu der mutmaßlichen Tat machte Eric E. zum Auftakt des Prozesses auf Anraten seines Rechtsanwalts Maximilian Richter zunächst keine Angaben. Sein Mandant, so der Verteidiger, habe keine genaue Erinnerung mehr an die mutmaßliche Tat. Allerdings soll das Tatgeschehen aber auch nicht gänzlich bestritten werden. Der 28-Jährige habe erst aus den Akten erfahren, was ihm vorgeworfen werde, sagt der Verteidiger.

Eric E. hat sich, wenige Tage bevor er seine Depotspritze bekommen sollte, offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. „Ich hab’ mich selbst nicht verstanden“, sagt der 28-Jährige. Er habe am Münchner Hauptbahnhof Spice, also synthetische Cannabinoide, geraucht. „Danach war ich anders“, sagt E. Drei Tage und Nächte habe er dann ohne zu schlafen und ohne zu essen in Spielsalons seine gesamten Ersparnisse in Höhe von 4800 Euro verspielt. Und dann sei da noch dieses „Problem“ mit den Stimmen gewesen, die er in seinem Kopf gehört habe. Eine habe gesagt: „Geh schlafen mit der Tochter!“

Den Ermittlungen zufolge war es um 16.13 Uhr am 1. März vergangenen Jahres, als Eric E. an der Wohnungstür seiner Lebensgefährtin läutete. Da sie nicht anwesend war, öffnete deren 27 Jahre alte Tochter die Tür. Eric E. soll daraufhin zu ihr gesagt haben, er wolle mit ihr schlafen. „Nein, raus!“, habe die Tochter entgegnet. Doch E. blieb und soll die 27-Jährige gewürgt und mit dem Tode bedroht haben, ehe er sich angeblich an ihr verging. Als seine Lebensgefährtin zurückkam, verließ er die Wohnung. Die Frauen alarmierten die Polizei. Ein Urteil in dem Prozess wird für Mitte Mai erwartet.