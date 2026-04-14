Mehrfach hat Yong T. seine Freundin Lihua H. (beide Namen geändert) unter Narkose gesetzt. Durch die Mittel war H. über Stunden betäubt, im Nachhinein konnte sie sich an nichts erinnern. Yong T. hat das ausgenutzt: Er hat die wehrlose Frau vergewaltigt und Fotos und Videos seiner Taten in Chatgruppen geteilt. Dafür hat ihn das Landgericht München I nun zu einer langen Haftstrafe verurteilt: Unter anderem wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung muss der 27-Jährige für elf Jahre und drei Monate ins Gefängnis.
Prozess in MünchenVergewaltigungen unter Narkose: Elf Jahre und drei Monate Haft für 27-Jährigen
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Mehrfach hat Yong T. eine Freundin narkotisiert und anschließend vergewaltigt. Videos der Taten teilte er in sozialen Medien. Ermittler gehen von vielen ähnlichen Fällen in ganz Deutschland aus.
Von Linus Freymark
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