Der Angeklagte hatte die 31-Jährige über eine Dating-App kennengelernt. Weil sie in einer Notsituation war, bot er ihr Hilfe an und lud sie zu sich nach Hause ein. Dort vergewaltigte er die Frau.

Von Susi Wimmer

Der Sommer 2022 lief für Nadine L. (alle Name geändert) alles andere als optimal: Zuerst die Trennung von ihrem Freund, dann zog die 31-Jährige notgedrungen zu ihren Eltern zurück, und auch dort gab es Ärger. Über eine Dating-App lernte sie schließlich Luan F. kennen. Er wirkte sympathisch, bot ihr sogar an, sie könne bei ihm übernachten - dann vergewaltigte er sie. Dafür wurde der 43-Jährige nun am Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt.