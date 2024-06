Von Susi Wimmer

„Ich habe nie über diese Nacht geredet“, sagt Luisa T. (Name geändert), „und ich will auch nicht darüber reden“. Offenbar will sich ihr Gedächtnis auch nicht erinnern, was in jener Nacht geschehen ist, die Erinnerungslücken sind enorm. Aber nach den Rekonstruktionen der Staatsanwaltschaft soll Firas I. die junge Frau von der Disco Neuraum in sein Auto gelockt, sie in einer Tiefgarage gewürgt und vergewaltigt haben. Eine zweite, ganz ähnlich gelagerte Tat nur zwei Wochen zuvor, stellte das Gericht ein. Vor dem Landgericht München I beteuert Firas I. nun seine Unschuld.