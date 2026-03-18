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Münchner AmtsgerichtErst wirft der Angeklagte Kusshände, dann gesteht er Zwangsprostitution

Lesezeit: 2 Min.

Eine 19-Jährige musste für ihren „Freund“ anschaffen gehen. 
Eine 19-Jährige musste für ihren „Freund“ anschaffen gehen.  Hauke-Christian Dittrich/dpa

Mit der Loverboy-Methode lockt ein Mann eine 19-Jährige nach München und zwingt sie, anschaffen zu gehen. Doch das Opfer will nichts davon wahrhaben – und der Angeklagte bekommt einen Deal.

Von Patrik Stäbler

Selbst als Valentina G. (Name geändert) bei der Vernehmung auf dem Polizeirevier die Telefongespräche mit ihrem Freier vorgespielt werden, will die 19-Jährige es nicht wahrhaben – obwohl die Beweise erdrückend sind. Nein, sie sei von Toshko V. nicht zur Prostitution gezwungen worden, beteuert die junge Frau. Vielmehr sei sie freiwillig anschaffen gegangen, liebe den 25-Jährigen und sei in einer Beziehung mit ihm.

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