Selbst als Valentina G. (Name geändert) bei der Vernehmung auf dem Polizeirevier die Telefongespräche mit ihrem Freier vorgespielt werden, will die 19-Jährige es nicht wahrhaben – obwohl die Beweise erdrückend sind. Nein, sie sei von Toshko V. nicht zur Prostitution gezwungen worden, beteuert die junge Frau. Vielmehr sei sie freiwillig anschaffen gegangen, liebe den 25-Jährigen und sei in einer Beziehung mit ihm.