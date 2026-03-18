Selbst als Valentina G. (Name geändert) bei der Vernehmung auf dem Polizeirevier die Telefongespräche mit ihrem Freier vorgespielt werden, will die 19-Jährige es nicht wahrhaben – obwohl die Beweise erdrückend sind. Nein, sie sei von Toshko V. nicht zur Prostitution gezwungen worden, beteuert die junge Frau. Vielmehr sei sie freiwillig anschaffen gegangen, liebe den 25-Jährigen und sei in einer Beziehung mit ihm.
Münchner AmtsgerichtErst wirft der Angeklagte Kusshände, dann gesteht er Zwangsprostitution
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Mit der Loverboy-Methode lockt ein Mann eine 19-Jährige nach München und zwingt sie, anschaffen zu gehen. Doch das Opfer will nichts davon wahrhaben – und der Angeklagte bekommt einen Deal.
Von Patrik Stäbler
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