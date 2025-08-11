Die Angreifer sollen von hinten gekommen sein: „Jetzt haben wir euch“, sollen sie gerufen haben, ehe zwei oder drei Männer auf Matthias S. (Name geändert) einschlugen, er zu Boden ging und das Bewusstsein verlor. So erzählt es der 26-Jährige vor dem Amtsgericht. Der überfallartige Angriff soll sich vergangenes Jahr nach dem Bürgerfest in Unterföhring ereignet haben, und über das Motiv kann Matthias S. nur mutmaßen: Es könnte um eine Frau gehen.

Auf der Anklagebank hat Michael T. Platz genommen, von Beruf Handwerker, und am ersten Verhandlungstag wird er rein gar nichts sagen. Dafür versichert sein Anwalt David Mühlberger, sein Mandant habe mit der ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun. Vielmehr sei Matthias S. zuvor im Festzelt auf seinen Mandanten losgegangen und habe ihn zu Boden geschlagen. Auf dem Heimweg zur S-Bahn Unterföhring, um kurz vor 1 Uhr, sei Michael T. zu dem Streit dazugekommen, „da ist der Geschädigte schon am Boden gelegen“. Michael T. habe weder geschlagen noch getreten.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Staatsanwaltschaft anderer Meinung ist. Sie hat den 41-jährigen Handwerker wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Michael T. soll in jener Nacht des 12. Juni 2024 mit weiteren Personen Matthias S. und zwei seiner Freunde angepöbelt und dann zu zweit oder dritt auf ihn eingeprügelt haben; mit Fäusten, mit Tritten, auch, als der 26-Jährige bereits am Boden lag.

Zwei Schneidezähne wurden herausgebrochen, ein dritter Zahn abgebrochen, dazu eine Gehirnerschütterung und diverse Brüche in den Kieferhöhlen listet die Rechtsmedizinerin in ihrem Bericht auf. Schon Tage vor dem Angriff, so erzählt der Geschädigte im Zeugenstand, habe T. Schläge angedroht: Weil sein Vater mit der Ex-Freundin von Michael T. liiert sei. In seinen Augen wohl ein Fall von Sippenhaft.

Auf dem Heimweg vom Bürgerfest habe zuerst sein Cousin eine Watschn erhalten, dann sei er von drei Männern mit Fäusten traktiert worden, sagt S. Ein Schlag ging auf den Hinterkopf, er sei vornüber aufs Gesicht gefallen, habe weitere Schläge oder Tritte gespürt und kurz das Bewusstsein verloren. Einige Tage danach, erzählt Matthias S., sei ein ihm unbekannter Mann in die Kneipe gekommen, in der er zuweilen arbeite. „Er sah bedrohlich aus und meinte, ich solle meine Anzeige gegen T. zurückziehen.“

„Alter, was los mit euch“, so schildert ein Zeuge seinen Ausruf, als die Gruppe „älterer Leute zwischen 30 und 50 Jahren“ auf ihn und seinen Cousin Matthias S. losgegangen seien. Ziel des Angriffs sei aber sein Cousin gewesen, berichtet er. Er habe gesehen, wie Michael T. den am Boden Liegenden zweimal mit dem Fuß ins Gesicht getreten habe. Die seien alle betrunken gewesen. Woran er das festmache, fragt ihn Amtsrichter Stefan Vollath. Na ja, meint der Zeuge, die hätten schon arg genuschelt, als sie Sachen wie „ihr kleinen Pisser“ riefen. Wer die anderen Angreifer waren, ist nicht bekannt.

Bestand Lebensgefahr für den Geschädigten?

Der dritte Zeuge kann nur etwas von einem Vorfall im Festzelt erzählen, als „schon aufgestuhlt wurde und es nur an der Bar was zu trinken gab“. Da habe er gesehen, wie man Michael T. und Matthias S. „auseinandergezogen“ habe. Später, auf dem Weg zur S-Bahn, sei er nur geschubst worden. Die Männer seien hauptsächlich auf Matthias S. losgegangen, mit Fäusten und Füßen.

Verteidiger Mühlberger sieht Ungereimtheiten in den Aussagen der Zeugen und will noch einen Mann vom Burschenverein hören, der dem Verletzten Erste Hilfe geleistet hatte. Ohnehin stünde ein höheres Strafmaß im Raum, wenn ein Zeuge von Tritten gegen den Kopf spreche. In seiner Aussage bei der Polizei hingegen hatte dieser Zeuge nichts dergleichen erwähnt.

Ob Lebensgefahr für den Geschädigten bestanden habe, will Richter Vollath von der Rechtsmedizinerin wissen. Ja, sagt sie, im abstrakten Sinne schon. Gerade wenn man alkoholisiert nach vorn falle, bestehe die Gefahr, ungebremst mit dem Kopf aufzuschlagen und eine Gehirnblutung zu erleiden. Das Gericht hat nun einen weiteren Verhandlungstermin anberaumt.