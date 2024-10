Wahidullah H. schwieg während des gesamten Prozesses. Was hätte er auch sagen sollen, zu dem, was ihm die Staatsanwaltschaft am Landgericht München I zur Last legte? Seine Tat war gleich von mehreren Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der inzwischen 20-jährige Afghane in den frühen Morgenstunden des 19. August vergangenen Jahres nach Betriebsschluss in der verwaisten U-Bahnstation Max-Weber-Platz einen jungen Mann, der auf einer Bank kauerte, auszog und vergewaltigte. Das Opfer, ein 18-jähriger Tourist aus Polen, versuchte sich zwar gegen die Übergriffe zur Wehr zu setzen, war dazu aber nicht mehr in der Lage. Er war so alkoholisiert, dass er auch nicht mehr weglaufen konnte. Nach dem Übergriff hatte Wahidullah H., ehe er sich davonmachte, noch das Handy seines Opfers gestohlen.