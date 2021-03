An einem warmen Vorfrühlingstag geraten ein paar junge Männer wegen eines Missverständnisses in Streit. Am Ende ist ein 17-Jähriger tot. Nun muss der Täter zwölf Jahre und neun Monate in Haft.

Von Andreas Salch

Gerade mal 17 Jahre war er alt. Am Karfreitag 2019 wurde Milo P. (Name geändert) am helllichten Tag in der Herzog-Wilhelm-Straße niedergestochen. Zwei Wochen lang kämpften Ärzte um sein Leben. Doch Milo P. starb, ohne noch einmal das Bewusstsein erlangt zu haben an einem Multiorganversagen. Nun verurteilte ein Schwurgericht am Landgericht München I den Mann, der auf ihn eingestochen hatte, zu zwölf Jahren und neun Monaten Haft - wegen Totschlags in Tatmehrheit mit gefährlicher Körperverletzung, denn der angeklagte Amir U. hatte zudem einem Freund des 17-Jährigen dreimal in den Oberschenkel gestochen. Mit dem Urteil blieben die Richter knapp unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine Gesamtstrafe von 15 Jahren für den 23-jährigen Täter gefordert hatte.

Auslöser für die Tat war eine Nichtigkeit. Milo P. war am Nachmittag jenes Karfreitags mit Freunden im Englischen Garten unterwegs. Es war ein warmer Vorfrühlingstag. Sie grillten, tranken Bier. Am Spätnachmittag wollten die fünf Freunde ihre leere Kiste Bier an einer Tankstelle in der Josephspitalstraße abgeben. Milo P. war gut gelaunt. In der Herzog-Wilhelm-Straße machte er mit seinem Smartphone ein Video von sich und seinen Freunden.

Auch Baryalei A., ein Freund des nun verurteilten Amir U., der mit zwei Frauen durch die Herzog-Wilhelm-Straße lief, bemerkte dies. Er glaubte, er und seine beiden Begleiterinnen würden auf dem Video zu sehen sein. Deswegen kam es zum Streit zwischen den beiden Gruppen. Passanten schritten ein, die Auseinandersetzung schien beigelegt. Als Milo P. jedoch kurz darauf bemerkte, dass sein Handy bei der Rangelei beschädigt worden war, lief er zurück zu Baryalei A., um ihn aufzufordern, ihm den Schaden zu ersetzen.

Doch stattdessen kam es erneut zu einer heftigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppen. Amir U. kam nun hinzu, geriet in Wut, die Situation eskalierte. Der spätere Angeklagte habe den Entschluss gefasst, Vergeltung zu suchen und Milo P. "abzustrafen", sagte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft bei ihrem Plädoyer. Amir U. zog sein Messer und versetzte dem 17-Jährigen unter anderem drei Stiche knapp oberhalb des rechten Schlüsselbeins. Mit einem der Messerstiche wurde die Halsschlagader unter dem Schlüsselbein fast völlig durchtrennt. Milo P. konnte noch einige Schritte gehen, dann brach er zusammen.

Bei seinem Prozess beteuerte Amir U., er selbst sei geschlagen und verletzt worden - doch dem widersprachen mehrere Zeugen. Weder die Staatsanwältin noch das Gericht schenkten der Version des Angeklagten Glauben. Seine Angaben zum Ablauf der Auseinandersetzung seien dem "Genre Märchen aus 1001 einer Nacht zuzuordnen", so die Staatsanwältin.

Milo P.s Vater und dessen Freund traten in dem Prozess als Nebenkläger auf. Rechtsanwalt Micheal Pösl, der Milo P.s Vater vertrat, wertete die Tat als Mord aus Heimtücke und kritisierte unter anderem das Verhalten von Amir U. während des Prozesses. Der 23-Jährige habe mitunter gelacht und gescherzt. U.s Entschuldigung sei nur ein Lippenbekenntnis, sagte Pösl. Und Rechtsanwältin Berna Behmoaram, die Milo P.s Freund vertrat, dem Amir U. dreimal in den linken Oberschenkel gestochen hatte, sagte: "Es gab ein Gefühl, das mich durch den gesamten Prozess begleitet hat und das ich in 14 Jahren meiner beruflichen Tätigkeit zum ersten Mal mit einer solchen Vehemenz gespürt habe, und das war Fassungslosigkeit." Über die "Nichtigkeit des Anlasses, die emotionale Unbeteiligtheit des Angeklagten" und dessen "Kaltblütigkeit".

Nach der Messerattacke war Amir U. zur Theresienwiese gelaufen. Dort spielte er mit anderen Cricket - "als wenn nichts gewesen wäre", so Rechtsanwältin Behmoaram. Ihr Mandant habe durch die Stiche ins Bein drei Narben davongetragen - sie erinnerten ihn nun täglich an den "traumatischen Vorfall."