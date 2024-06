„Es ist etwas Fürchterliches passiert“, mit diesen Worten schilderte der 53-jährige Robert U. den Unfall seiner Lebensgefährtin kurz nach seiner Flucht. Der Pizzabäcker war am Abend des 1. September 2023 mit dem Auto auf der B 11 bei Königsdorf im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen unterwegs. Ohne Führerschein. Und mit einem Blutalkoholwert von 1,11 Promille. Damit lag er knapp über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit.

Roberto U. fuhr in südliche Richtung, ebenso der 40-jährige Radfahrer Robert M. Letzterer saß mit 1,18 Promille sowie unter Drogeneinfluss im Sattel. In einem Waldstück, so ergaben die Ermittlungen, radelte Robert M. in Schlangenlinien mit etwa 25 km/h über die B 11. Der Autofahrer erkannte den E-Biker offenbar viel zu spät, riss das Steuer nach links, um auszuweichen, doch da hatte er den Radfahrer bereits erfasst. Roberto U. trat aufs Gaspedal und fuhr davon.

Auf die Frage, ob man Robert M. noch hätte retten können, sagt Rechtsmedizinerin Jutta Schöpfer: „nein“. Der Radler habe zwar einen Helm getragen und keine Brüche am Kopf erlitten. Aber die Kräfte, die auf das Gehirn gewirkt hätten, seien zu stark gewesen.

Ein Unfallanalytiker kam zu dem Schluss, dass bei einer angemessenen Reaktion und einem Bremsmanöver der Unfall hätte vermieden werden können. „Der Radler“, sagt die Richterin, „hätte den Unfall auch vermeiden können, wäre er vorschriftsmäßig auf der rechten Seite gefahren“. Gleichzeitig hält sie Roberto U. vor, dass er den kurvenden Radfahrer sehr wohl gesehen und umso vorsichtiger hätte fahren müssen.

Die Polizei ermittelte damals Roberto U. schnell als Unfallfahrer. Und der machte nach Angaben seines Anwalts Hans-Dieter Gross noch in derselben Nacht „sofort reinen Tisch“ und gestand. Er sei auch zum Unfallort gefahren und habe eine Kerze und eine Blume abgelegt.

Staatsanwältin Eva Hedke erklärt, dass man bei der Kombination aus Alkohol und fahrlässiger Tötung üblicherweise eine Freiheitsstrafe vorsehe. Noch dazu habe U. den Schwerverletzten „einfach liegengelassen“. Sie forderte zweieinhalb Jahre Haft. Am Ende blieb das Gericht bei einer Strafe zur Bewährung.