Prügelei am Tennisplatz

Ein Vater, der seinen Sohn abholen will, unterbricht das Match von vier Senioren und schlägt einen 74-Jährigen krankenhausreif. Vor Gericht lässt er seinen zehnjährigen Sohn als Zeugen aussagen – doch der Richter glaubt ihm nicht.

Von Susi Wimmer

Spiel, Satz – und ein wuchtiger Faustschlag: So endete für Hagen R. ein Mixed-Doppel in Taufkirchen, mit Brüchen von Nasenbein und Kieferwand und einem Krankenhausaufenthalt. Zugeschlagen hatte nicht etwa ein wütender Gegner, sondern ein Vater, der seinen Sohn vom Tennis abholen wollte und das Match der Mixed-Spieler unterbrach. Das Amtsgericht verurteilte den Schläger wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 110 Tagessätzen à 30 Euro, also 3300 Euro.