Von Andreas Salch

Hakan S. (Name geändert) will nicht erkannt werden. Als er am Mittwochmorgen den Sitzungssaal B 177 am Landgericht München I betritt, hält er eine orangefarbene Mappe vor sein Gesicht, läuft nach links zur Anklagebank, bleibt stehen. Den Fotoreportern, die auf ihn warten, wendet er den Rücken zu. Erst als sie weg sind, legt der 30-Jährige die Mappe zur Seite und nimmt seine dunkelblau verspiegelte Sonnenbrille ab. Seine schwarze FFP-2-Maske behält er auf. "Corona ist vorbei", sagt Richter Gilbert Wolf zu ihm. Also nimmt S. auch die Maske ab. Hakan S. ist Taxifahrer. Vor fast genau einem Jahr, am 19. Juni 2022, soll er eine junge Frau im Fond seines Taxis vergewaltigt haben.

Das mutmaßliche Opfer ist eine 24-Jährige aus Pasing. Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft feierte sie in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni vergangenen Jahres mit Freunden in einem Nachtclub an der Sonnenstraße. Dabei soll sie Alkohol getrunken haben. Wie viel, darüber steht nichts in der Anklage.

Am Morgen jenes 19. Juni, einem Sonntag, soll die 24-Jährige gegen 10 Uhr ein Taxi bestellt haben, das sie von dem Club aus nach Hause fährt. Da sie übermüdet war, soll ihr Hakan S. angeboten haben, sie könne sich auf die Rückbank legen und auch ihre Schuhe ausziehen. Die junge Frau nahm das Angebot angeblich an und soll gleich eingeschlafen sein. Zuvor soll ihr Hakan S. noch versprochen haben, dass er sie wecken werde, sobald sie angekommen seien.

Den Ermittlungen zufolge soll der 30-Jährige jedoch kurz vor dem Ziel sein Taxi auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Pasing geparkt haben. Das mutmaßliche Opfer schlief nach wie vor und soll nicht bemerkt haben, wie der Angeklagte die hintere Türe der Beifahrerseite geöffnet und sich ihr genähert habe. Die 24-Jährige soll erst wieder zu sich gekommen sein, als sie S. vergewaltigt habe. Erst dann, so die Anklage, habe er von ihr abgelassen und sie schließlich nach Hause gefahren. Von dort verständigte die junge Frau die Polizei.

Hakan S. machte zum Auftakt der Verhandlung keinerlei Angaben. Über seine Verteidigerin ließ er erklären, er bestreite die Vorwürfe aus der Anklage der Staatsanwaltschaft. Der 30-Jährige war noch am Tag der mutmaßlichen Tat von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Anfang August vergangenen Jahres wurde der Haftbefehl jedoch außer Vollzug gesetzt.

Das mutmaßliche Opfer tritt in dem Prozess als Nebenklägerin auf. Auf Antrag ihrer Anwältin schloss das Gericht die Öffentlichkeit für die Vernehmung der 24-Jährigen aus. Ein Urteil in dem Prozess wird kommende Woche erwartet.