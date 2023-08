Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Er bemerkte noch, dass der Wagen viel zu schnell war In der Silvesternacht auf 2022 will Sadik Alici einem Verletzten helfen, doch dann wird der Taxifahrer von einem Polizeiauto erfasst, das mit fast 100 km/h durch München fährt. Was ist passiert? Und: Wer trägt die Schuld? (SZ Plus)

"Baden, umziehen, alles ist schwierig" Die Stadt bringt geflüchtete Ukrainer mit Behinderung in einem ehemaligen Hotel am Hauptbahnhof unter. Doch ist die Unterkunft dafür geeignet? Die Bewohner sind wegen der Zustände zermürbt und wollen nicht mehr schweigen. (SZ Plus)

Alternativen zum Arrest Die Brücke München kümmert sich mit pädagogischen Angeboten um straffällige junge Leute. Statt auf Druck und Sanktion setzen die Mitarbeiter seit nunmehr 50 Jahren auf Konflikttraining und Mediationsgespräche. (SZ Plus)

St. Nikolaus - uralt, wertvoll, einsturzgefährdet Das kleine Gotteshaus in Englschalking, eine der ältesten katholischen Kirchen in München, muss dringend saniert werden. Doch die Erzdiözese hat kein Geld übrig. Deswegen müssen sich die Ehrenamtlichen selbst helfen. (SZ Plus)

Anwohner der Kolumbusstraße werden zur Verkehrsberuhigung befragt - nach den Ferien Wie kann man die Aufregung um die Nutzung der Kolumbusstraße mildern? Darüber debattiert der Feriensenat des Stadtrats. Das Mobilitätsreferat führt aus, wie das Projekt seinen Erkenntnissen nach tatsächlich aufgenommen wird. (SZ Plus)

Nach öffentlicher Fahndung: Mutmaßlicher Sexualstraftäter im Kino festgenommen

Zwischennutzung im Gasteig: Drinks auf dem Dach

ÖDP-Kritik an Diesel-Beschluss: "Die Entscheidung fußt auf Prognosen, die auf wackligen Beinen stehen"

Ismaning: Über 90 Jahre alter Autofahrer baut einen Unfall nach dem anderen

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg