Von Stephan Handel

Ein Stier ist kein Spielzeug für einen kleinen Buben - ein lebendiger sowieso nicht, aber auch nicht, wenn das Vieh aus Bronze ist und 200 Kilo wiegt. Diese Erfahrung musste der damals sechsjährige Valentin im Mai 2016 machen: Bei einem Unfall mit einem Kunstrind quetschte er sich die Hand ein und verlor danach einen Teil eines Fingers. Vor dem Oberlandesgericht (OLG) ging es am Donnerstag darum, ob er dafür Schmerzensgeld und Schadenersatz bekommt.

Den Metall-Stier hatte ein Metzger in Krailling 2011 vor seinem Laden aufgestellt, zum Lob seines Handwerks und zur Werbung für sein Geschäft. Passiert ist nie etwas, sagt der Inhaber, bis eben zu jenem Tag vor mehr als vier Jahren. Valentin war mit seiner Großmutter beim Einkaufen. Während sie drinnen um Fleisch und Wurst anstand, beschloss er, sich das Rind genauer anzuschauen. Was dann passierte, ist unklar.

Zunächst hatten die Kläger - Valentin und sein Vater - vorgetragen, er habe sich nur an die Skulptur gelehnt, woraufhin sie umgekippt sei. Dass das nicht stimmen konnte, war schon in der Erstinstanz am Landgericht klar geworden: Die damalige Richterin hatte sogar einen Augenschein in Krailling angesetzt, dort selbst am Stier Hand angelegt, um festzustellen, dass es sogar ihr als erwachsener Frau kaum möglich war, das Tier von den Beinen zu holen - wie viel weniger dann einem sechsjährigen Buben? Sie wies die Klage auf Zahlung von rund 9000 Euro ab.

Vor dem OLG machte nun der Vorsitzende Richter Thomas Steiner ziemlich schnell deutlich, dass er und sein Senat die Sache anders sehen: So ein schimmerndes Tier, 80 Zentimeter hoch und 130 Zentimeter lang, sei für Kinder geradezu eine Einladung, darauf herumzuklettern. "Und wenn man mit so etwas rechnen muss, dann ist man auch verantwortlich", sagte Steiner - nämlich im Rahmen der so genannten Verkehrssicherungspflicht. Steiner: "War die Skulptur in einem verkehrssicheren Zustand? Scheint nicht so."

Die Anwältin des Metzgers - beziehungsweise seiner Haftpflichtversicherung - versuchte dann, der Großmutter die Schuld in die Schuhe zu schieben: Sie habe ihre Aufsichtspflicht verletzt. Außerdem sei der Metzger nicht verpflichtet, an jede mögliche Eventualität zu denken: "Was geschehen ist, ist sehr abwegig." Davon könne sich das Gericht doch überzeugen, indem es nach Krailling fahre und selbst am Rind rüttle. Da war Thomas Steiner noch gut gelaunt und antwortete scherzhaft: "Nur wenn ich ein Radl Wurst krieg."

Überhaupt nicht lustig fand er dann die Weigerung der Anwältin, einen vom Gericht vorgeschlagenen Vergleich einzugehen: 7500 Euro, aber das war die Versicherung nicht bereit zu bezahlen. Steiner hielt der Anwältin vor, dass sie durch diese Weigerung die mündliche Verhandlung erst notwendig gemacht hatte, in der Valentin - unter Ausschluss der Öffentlichkeit - noch einmal von seinem Unfall erzählen musste. Das wiederum wollte sich die Anwältin nicht bieten lassen und warf dem Richter Erpressung vor, das nun fand dieser "unverschämt". Nun wird es ein Urteil geben, am 12. November, und wie es ausgehen wird, ist ziemlich klar: ein schönes Weihnachtsgeld für Valentin und seine Eltern.