Aufrecht steht er da. Zu seiner Rechten der Richter, links die Zuschauer. Und gegenüber die Staatsanwaltschaft, wegen der er seiner Auffassung nach so ungerechtfertigt viel Ärger hat. Denn die Vorwürfe gegen ihn seien „in jeder Hinsicht unbegründet“, sagt Stephan Goetz.

Tag zwei im Sympatex-Prozess vor dem Landgericht München I: Nach der Verlesung der Anklage zum Auftakt ist jetzt der Angeklagte an der Reihe. Dem einst schillernden Unternehmensberater Stephan Goetz, der in besten Münchner Kreisen verkehrte und mit seiner Beratungsfirma in guten Zeiten mehr als 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr erwirtschaftete, werfen die Strafverfolger Anlagebetrug in Millionenhöhe vor sowie Marktmanipulation in Zusammenhang mit versuchtem Betrug, Beihilfe zum versuchten Betrug plus uneidliche Falschaussage.

Um das Unterföhringer Unternehmen Sympatex, das sich auf die Herstellung von atmungsaktiven und wasserabweisenden Spezialtextilien für Outdoor-Bekleidung und Schuhe spezialisiert hat, vor der Insolvenz zu retten, soll Goetz 2017 einen sogenannten Schuldenschnitt veranlasst haben. Dadurch aber mussten die Anleger auf 90 Prozent ihres Geldes verzichten. Und: Die Rettung der Firma sei nie geplant gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Stattdessen ging es Goetz und seinem Geschäftspartner laut Anklage darum, Verbindlichkeiten gegenüber den Anlegern zu minimieren.

Goetz hingegen geht zum Gegenangriff über: Das Ermittlungsverfahren sei „unfair und voreingenommen“ geführt worden, erklärt er vor Gericht. Die Behörden seien von einer ihm feindlich gesonnenen Unternehmerfamilie „instrumentalisiert“ worden, die wegen eines geplatzten Geschäfts mit der pakistanischen Armee verärgert gewesen sei. Deshalb sei aus der konkurrierenden Familie heraus auch die Strafanzeige gestellt worden, die Goetz mit Unterbrechung fast ein Jahr Untersuchungshaft eingebracht hat.

Die Zeit im Gefängnis sei für ihn extrem belastend gewesen, sagt Goetz – erst recht, weil er aus seiner Zelle tatenlos dem Verlust seines Lebenswerks habe zusehen müssen. Dazu sei die Vorverurteilung in den Medien gekommen. Er sei „gesellschaftlich geächtet“ worden, erklärt Goetz. Und er fragt: „Ist das noch verhältnismäßig?“ Auch seine prominenten Verteidiger, darunter der frühere Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof Thomas Fischer, werfen der Staatsanwaltschaft übermäßigen Ermittlungseifer vor.

In einem abgehörten Telefonat soll Goetz Gewaltfantasien gegen einen unliebsamen Journalisten geäußert haben

Als Goetz fertig ist und wieder Platz genommen hat, setzt wiederum der Vertreter der Anklage zur Gegenrede an. Er widerspricht dem von Goetz erweckten Eindruck, es handele sich hier um ein „rechtsstaatswidriges Vorgehen“ der Staatsanwaltschaft. Vielmehr habe man die Anzeige wie vorgeschrieben verfolgt. Und die Untersuchungshaft? Goetz hatte erklärt, er halte es für überzogen, dass der zwischenzeitlich ausgesetzte Untersuchungshaftbefehl gegen ihn dann wieder vollstreckt worden war.

Der Strafverfolger hält dagegen: Immerhin habe sich Goetz „eklatante Verstöße“ gegen seine Auflagen geleistet. In einem abgehörten Telefonat habe Goetz zudem Gewaltfantasien gegen einen unliebsamen Journalisten geäußert. „Dem brech’ ich alle Finger“, zitiert der Staatsanwalt den Angeklagten. Der Prozess wird fortgesetzt.