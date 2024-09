Zum Jahreswechsel in Haidhausen soll ein Anwohner aus Wut über den Lärm auf der Straße eine Glasflasche mit altem Öl in Richtung der Menschen geworfen und mehrere am Kopf getroffen haben. „Aus Versehen“, sagt der Angeklagte vor Gericht.

Von Susi Wimmer

Erst wummerte die Musik, dann dröhnte drei Leuten der Kopf, allerdings nicht wegen der Lautstärke, sondern wegen einer fliegenden Fettflasche: Anwohner Milan G. (alle Namen geändert) hatte sich in der Silvesternacht in Haidhausen so über das laut feiernde und mutmaßlich wildbieselnde Volk in der Weißenburger Straße geärgert, dass er beim Hinausbringen des Mülls eine Glasflasche auf sie geschleudert und mit einem Wurf drei Leute erwischt haben soll. Wobei der 64-Jährige vor dem Amtsgericht versichert, die Flasche sei ihm versehentlich aus der Hand gerutscht.