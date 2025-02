Branko R. (Name geändert) rudert mit den Armen. „Er lügt“, ruft er außer sich, es sei überhaupt nichts gewesen. „Ich habe Kinder, Enkelkinder, Urenkel!“ Für Amtsrichterin Cornelia Wölk tut das nichts zur Sache. Sie ist davon überzeugt, dass der 68-Jährige in der U-Bahn einen 16 Jahre alten Burschen angesprochen und ihn unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt hat. Dort sperrte R. die Tür zu und begrapschte den Minderjährigen. Dafür verhängte das Gericht eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung.

„Sprechen Sie öfter in der U-Bahn fremde Menschen an und laden sie zu sich nach Hause ein?“, fragt die Staatsanwältin. Branko R. überlegt nicht lange: Ja, einmal habe er einen Mann angesprochen, ob er bei ihm die Wände streichen könne. „Aber er hat mich mit Schnaps betrunken gemacht und als ich aufgewacht bin, waren Handy und Geld weg.“ Es gebe noch ein weiteres Verfahren wegen sexueller Belästigung, wirft die Richterin ein, „da haben Sie am U-Bahnhof jemanden umarmt und geküsst“.

So soll es auch mit dem 16-Jährigen begonnen haben. Der 68-Jährige benötigt einen Gehstock, kann sich aufgrund von Krankheit nicht mehr ganz deutlich artikulieren. Er fragte den Burschen, der mit einem Freund unterwegs war, ob er ihm daheim bei der Reparatur seiner Couch helfen könne. Die Jugendlichen stimmten zu. „Ich brauche nur einen“, soll Branko R. erwidert haben.

Tags darauf traf man sich an einer Bushaltestelle im Stadtteil Am Hart. Bereits während der Busfahrt, so steht es in der Anklage, umarmte der Rentner den Minderjährigen, fragte ihn, wie alt er denn sei, und streichelte seinen Rücken, Oberarme, Brust und Bauch. Der 16-Jährige sagte mehrfach, dass er das nicht wolle. Angekommen in der Wohnung, sperrte Branko R. die Türe ab, fuhr dem Jungen auf der Couch durch die Haare, fasst auch in seinen Intimbereich. Der Jugendliche wehrte alles ab, ging zur Türe, konnte aufsperren und rief im Flur seinen Kumpel an. Da zog ihn der Rentner erneut in die Wohnung und küsste ihn auf den Hals. Schließlich lief der 16-Jährige davon und ging zur Polizei.

Branko R. behauptet, nichts davon sei wahr. Er habe dem jungen Mann eine Cola eingeschenkt und ihn vielleicht bei der Couchreparatur versehentlich berührt. Vielleicht gab es auch bei der Begrüßung eine Umarmung und einen Kuss, so wie man es eben macht. „Mein Enkelkind ist älter als er“, gibt er entrüstet von sich.

Verteidiger Matthias Schütrumpf regt ein Rechtsgespräch an, an dessen Ende die Richterin eine Bewährungsstrafe in Aussicht stellt, aber nur bei einem vollen Geständnis. Dieses würde dem geschädigten Buben eine Aussage vor Gericht ersparen. Ohne Geständnis, so hatte die Staatsanwältin vorgerechnet, sei man „bei einer Freiheitsstrafe von weit über einem Jahr - ohne Bewährung“.

Rechtsanwalt Schütrumpf räumt nach Rücksprache mit seinem Mandanten im Namen von R. die Taten ein. Branko R. habe generell eine gewisse Art, Zuneigung zu zeigen, die man missverstehen könne. „Aber in diesem Fall hat das nichts mehr mit allgemeiner Freundlichkeit zu tun.“

Die Staatsanwältin plädiert, spricht von sexuellen Übergriffen und auch von Nötigung, zumal Branko R. die Türe abgesperrt und den Burschen erneut in die Wohnung gezogen hatte. Richterin Cornelia Wölk redet R. am Ende ins Gewissen: Obwohl der 16-Jährige andauernd gesagt habe, er wolle keine Berührung, habe R. weitergemacht. „Da sind Grenzen überschritten, die Sie zu akzeptieren haben.“ Sie verurteilt ihn unter anderem zu zehn Therapie-Stunden in der Fachambulanz für Sexualstraftäter, „damit Sie reflektieren und Ihr Verhalten anpassen“.