Von Andreas Salch

An die Schläge auf den Kopf, gegen den Hals, den Oberkörper, die Schultern und Unterarme seiner schwangeren Schwiegertochter könne er sich nicht mehr erinnern, sagt Mohammad Y. im Gerichtsaal. Nicht weniger als 32 Mal soll der Koch aus Afghanistan Anfang Juni vergangenen Jahres mit einem Hammer auf die 27-jährige Umida Y. (Name geändert) in seiner Wohnung in Ramersdorf eingeschlagen haben. Die Verletzungen am Kopf waren besonders schwer. Nach der mutmaßlichen Attacke ihres Schwiegervaters befand sich die 27-Jährige fünf Monate in stationärer Behandlung.