Nach einer Schleusung von Verona nach München wollten in der Nacht auf den 24. Mai 2022 Flüchtende am Güterbahnhof Trudering bei starkem Regen aus einem Lkw-Trailer klettern. Dabei geriet ein 19-Jähriger mit dem Hinterkopf an die Oberleitung. Der Strom durchfuhr seinen Körper, erfasste ein 15-jähriges Mädchen und ihren Bruder, denen er beim Aussteigen helfen wollte. Das Mädchen starb, der 19-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Er lebt heute im Zeugenschutzprogramm und ließ es sich nicht nehmen, in München vor Gericht auszusagen.

Während die Verteidiger von Hussein H. einen Freispruch forderten, weil die Schleusungen ihrem Mandanten nicht nachzuweisen seien, forderte Gräber harte Strafen. Die Flüchtenden seien nicht in der Lage, die Gefahr abzuschätzen, Schleuser würden die Situation nur ausnutzen, „um einen Reibach zu machen“. Das Urteil wird am 30. September erwartet.