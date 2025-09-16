Allem Anschein nach wussten die Angeklagten genau, bei welchen Wohnungen sich ein Einbruch lohnt. Es war am frühen Abend des 20. Juni vergangenen Jahres, als der 30-jährige King O., von Beruf Kfz-Mechatroniker und Event-Veranstalter, sowie sein zwei Jahre jüngerer mutmaßlicher Komplize, der Bürohelfer Ali F., in ein Mehrfamilienhaus in Ramersdorf eingedrungen sein sollen.

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge hatten sie es auf den Mitarbeiter eines Wettbüros abgesehen. Im Eingangsbereich des Hauses sollen sie zunächst dessen Post an sich genommen haben. Kurz darauf habe Ali F. an die Tür des Mannes geklopft und gerufen: „Die Post ist da.“ Der Mitarbeiter des Wettbüros öffnete und blickte in die Mündung einer Pistole, die Ali F. in diesem Moment auf ihn gerichtet haben soll.

Seit diesem Dienstag müssen sich Ali F. und King O. vor der 9. Strafkammer am Landgericht München I verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen schweren Raub und gefährliche Körperverletzung zur Last. Denn sowohl bei der mutmaßlichen Tat in Ramersdorf als auch bei dem vereitelten Versuch, in die Wohnung eines Friseurs in Milbertshofen einzudringen, sollen die beiden nicht gerade zimperlich vorgegangen sein.

Bei der mutmaßlichen Tat in Ramersdorf soll King O. laut Anklage sein Opfer mit einem Arm am Hals umklammert und ihm seinen Revolver auf die Stirn gehalten haben. Ali F. habe währenddessen die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht und eine Rolex-Uhr, Modell Daydate, im Wert von rund 40 000 Euro sowie eine rund eintausend Euro teure Umhängetasche von Gucci geraubt haben.

Außerdem soll der Bürohelfer aus einem Safe im Schlafzimmer der Wohnung circa 18 000 Euro entnommen haben. Dabei handelte es sich um die Bargeld-Tageseinnahmen aus dem Wettbüro, in dem das mutmaßliche Opfer arbeitet. Anschließend sollen die Angeklagten den Mann gezwungen haben, sich auf den Boden zu knien. Dabei sollen sie mit ihren Schusswaffen auf ihn gezielt und ihm, ehe sie flohen, gedroht haben, seine Familie zu erschießen, sollte er die Polizei rufen.

Event-Veranstalter King O. räumte die Tat zum Auftakt der Verhandlung über einen seiner drei Anwälte ein. Ali F.s Verteidiger, Rechtsanwalt Ömer Sahinci, sagte, sein Mandant werde zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angabe zu dem mutmaßlichen Raub in Ramersdorf machen. Überdies forderte er, ebenso wie die Anwälte von King O., den zweiten Punkt der Anklage einzustellen oder seinen Mandanten in diesem Fall freizusprechen. Es geht um den Raub, den der 28-Jährige zusammen mit King O. und zwei noch unbekannten Tätern Anfang Juli 2024 in Milbertshofen begangen haben soll.

Das mutmaßliche Opfer in diesem Fall war ein Friseur. Laut Anklage besitzt er eine Uhrensammlung im Wert eines zweistelligen Millionenbetrags. Am frühen Abend des 1. Juli soll zunächst King O. allein versucht haben, in die Wohnung des Coiffeurs einzudringen. Als ein Nachbar auf in aufmerksam wurde, habe er jedoch das Weite gesucht.

Nur drei Tage später sollen es O. und Ali F. mit den zwei noch unbekannten mutmaßlichen Komplizen erneut versucht haben. Doch das Quartett scheiterte. Obwohl die Täter den Friseur, dem sie in der Tiefgarage auflauerten, mit Teleskopschlagstöcken traktierten, wehrte dieser sich heftig. Unter anderem mit einem Besenstiel. Einen der Angreifer schlug er damit so heftig, dass der Stiel in zwei Teile zerbrach. Dennoch gelangten die Täter an die Wohnungsschlüssel des 65-Jährigen. Zutritt zu dessen Wohnung verschafften sie sich damit jedoch nicht. Der Prozess wird fortgesetzt.