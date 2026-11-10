Je länger der Zeuge spricht, umso angesäuerter wirkt Ousman N. an diesem Mittwochvormittag. Denn der Mann im Zeugenstand, der gegen ihn vor der 3. Strafkammer am Landgericht München I aussagt, belastet ihn schwer. „Wir sehen uns draußen“, sagt Ousman N. plötzlich leise zu dem 23-Jährigen. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft, der N. gegenübersitzt, blickt auf. Er hat alles gehört.

Als er Ousman N. mit seinen Worten konfrontiert, behauptet der, er habe etwas anderes gesagt. Ousman N. ist wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Und wenn zutrifft, was der Zeuge über ihn bei seiner Vernehmung berichtete, könnte demnächst noch eine Anklage wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln dazukommen.

Ousman N. soll laut Anklage der Staatsanwaltschaft in den frühen Morgenstunden des 24. Oktober vergangenen Jahres in einer Passage in der Goethestraße einen Mann attackiert, ihm acht Faustschläge gegen den Kopf versetzt und ihn ausgeraubt haben. Die Beute: eine Aktentasche samt Laptop im Wert von rund 4000 Euro.

Zu den Vorwürfen ließ N. zum Auftakt des Prozesses über seine Verteidigerin erklären, er habe die Aktentasche mit dem Laptop von dem Mann als „Pfand“ erhalten, da dieser ihm noch Geld geschuldet habe. Deshalb habe das mutmaßliche Opfer an einem Automaten Geld abheben wollen. Doch das sei misslungen. Daraufhin sei es zu einer Schubserei zwischen ihm und dem Opfer gekommen.

Schließlich habe eine Frau, die er erst kurz vor dem Streit in einer Bar kennengelernt habe, so N., die Aktentasche an sich genommen und sei mit ihm in seine Asylbewerberunterkunft gefahren. Am nächsten Morgen war die Frau angeblich spurlos verschwunden. Ebenso die Aktentasche mit dem Laptop, beteuert der 28-Jährige in seiner Erklärung. Von N.s Begleiterin fehlt bis heute jede Spur.

Der Zeuge, der Ousman N. nun vor Gericht schwer belastet, war ebenfalls bei der mutmaßlichen Tat in der Goethestraße dabei. Er wurde bereits verurteilt. Allerdings sei er kein Komplize des Angeklagten, versichert er. In den frühen Morgenstunden an jenem 24. Oktober, sagt der 23-Jährige, habe das spätere Opfer zunächst ihn auf der Straße angesprochen und nach Kokain gefragt. Da er keines gehabt habe, so der Zeuge, sei er in eine nahegelegene Bar gegangen. Dort habe er Ousman N. gefragt, ob er Kokain verkaufe. Der 28-Jährige soll dies bejaht und dem potenziellen Kunden drei Gramm der Droge angeboten haben.

Allerdings sei es zum Streit über die Qualität gekommen. Dabei sei der Angeklagte leider „ein bisschen außer Kontrolle“ geraten, so der Zeuge. N. habe die Tasche mit dem Laptop an sich genommen und sei mit einer Frau davongelaufen. Als das mutmaßliche Opfer N. vor einem Hotel eingeholt habe, soll dieser einen schweren Stein aus einer Grünanlage genommen und den Mann damit bedroht haben. Ob dies stimmt? Unklar. Der Prozess wird fortgesetzt.