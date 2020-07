Aus dem Gericht von Susi Wimmer

Den Abend hätte sich Giovanni L. (Name geändert) sicher anders vorgestellt: Nachdem er mit der 39-jährigen Helen I. in einem Stundenhotel verschwunden war, erwies sich die Prostituierte als derart betrunken, dass der Mann verzichtete. Aus Wut über den entgangenen Lohn alarmierte Helen I. die Polizei und behauptete, Giovanni L. habe sie vergewaltigt. Am Freitag wurde die Frau vom Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Giovanni L. konnte das nicht verstehen. Er verlor in der Folge seinen Job, erlitt einen Schlaganfall. "Die hat fast mein Leben kaputt gemacht", sagte er der SZ.

An jenem Sommertag im August vergangenen Jahres entdeckte Giovanni L. die Frau auf einem bestimmten Parkplatz am Langwieder See. Dort trifft sich laut L. jeder, der Lust hat, egal ob gleichgeschlechtlich oder hetero. Normalerweise ohne Bezahlung, aber L. wollte der Frau 100 Euro geben und zahlte einen 50er als Vorschuss. Sodann fuhr man in die "Romantic Lounge" in der Triebstraße.

Auch dort zeigte sich L. spendabel und Helen I. kippte auf seine Rechnung einen doppelten Wodka auf ex. 25 Euro zahlte der Mann noch für eine Stunde in dem Hotel. Auf der Treppe nach oben sei ihm dann der etwas schwankende Gang seiner Begleiterin aufgefallen. Man zog sich aus, tauschte Zärtlichkeiten aus, aber dann sei Giovanni L. die Lust vergangen. "Sie wirkte plötzlich immer betrunkener", erzählte er vor Gericht. Deshalb habe er auf Geschlechtsverkehr keinen Wert mehr gelegt. Man zog sich wieder an, verließ das Etablissement und setzte sich ins Auto von Giovanni L.

Helen I. allerdings war wütend, weil die weiteren 50 Euro nicht flossen und L. sich weigerte, sie heimzufahren. Deshalb tippte sie die 110 und erklärte der Polizei, sie sei soeben vergewaltigt worden. Was daraufhin anrollte, war laut Amtsrichter Alexander Fichtl, "der große Polizeiapparat". Erstzugriffsbeamte in zivil berichteten, sie hätten Helen I. in einem "emotional stabilen" Zustand angetroffen, sie sei "aufgebracht und etwas aggressiv" gewesen.

Schließlich habe man beide zum Kriminaldauerdienst in die Ettstraße gefahren und vernommen. Helen I. habe orientiert gewirkt, mit minimalen Ausfallerscheinungen. Um so erstaunter war die Polizei, als der Test am Alkomaten einen Wert von 3,34 Promille zeigte. "Dafür stand sie noch stramm da", meinte eine Beamtin. Giovanni L. wollte keine Angaben zur Sache machen und da die Aussagen von Helen I. sich stark widersprachen, konnte er das Präsidium wieder verlassen.

L. verlor seinen Job, dann erlitt er auch noch einen Schlaganfall

Psychisch, so erzählt er nach der Verhandlung, sie es für ihn extrem gewesen. "Wie kann eine Frau so einen Verdacht aussprechen!" In der Arbeit bekam man von der Sache Wind, und er verlor seinen Job. Später erlitt er noch einen Schlaganfall, "das hatte sicher auch noch andere Gründe". Aber die Aufregung und Belastung seien für ihn extrem gewesen.

Er bleibt bis zum Ende der Verhandlung, um sich das Urteil anzuhören. Als Tatbestände stehen falsche Verdächtigung und Freiheitsberaubung sowie versuchte schwere Freiheitsberaubung im Raum, zumal L. zur Polizei musste und eine Untersuchungshaft drohte. Patrick Ottmann, der die gebürtige Nigerianerin vertrat, wollte aufgrund der Alkoholisierung seiner Mandantin eine verminderte Steuerungsfähigkeit nicht ausschließen. Außerdem sei die Frau, deren drei Kinder in Pflegefamilien leben, vorab bereits öfter psychisch auffällig gewesen. Das Gericht verhängt ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung, die Frau muss ihren begonnenen Alkoholentzug fortsetzen. Giovanni L. schüttelt nur den Kopf.