Von Susi Wimmer

Wie das Urteil nächste Woche auch immer lauten wird, eines ist jetzt schon sicher: Die suspendierten Polizeibeamten Andreas Z. und Erik S. werden nie wieder ihre blauen Uniformen tragen. Beide versicherten am letzten Verhandlungstag vor dem Amtsgericht München, "zu 100 Prozent" nicht mehr in den Polizeidienst zurückkehren zu wollen. Die Staatsanwältin forderte in ihrem Plädoyer je ein Jahr und zehn Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung für die Männer. Ihrer Ansicht nach sei durch die Hauptverhandlung bewiesen, dass die Polizisten unter anderem Unschuldige verfolgt und als Zeugen vor Gericht falsch ausgesagt hätten. Die Verteidiger sahen dies ganz anders und plädierten in diesem Anklagepunkt auf Freispruch.

"Wir haben hier einiges gehört, was an der Polizei zweifeln lassen könnte", meinte die Staatsanwältin in ihrem Schlussvortrag. "Aber es sind die Exzesse einiger weniger." Damit spielte sie wohl vor allem auf die Chat-Nachrichten an, die unter den Polizisten in diversen Gruppierungen kursierten. Da brüstete man sich damit, dass man als Polizist rausfährt, "um Menschen zu zerstören". Die Hilflosigkeit wahrzunehmen, die die Betroffenen angesichts der von ihnen ausgeübten Gewalt überkomme, sei "göttlich". Aber so oft könne man das nicht machen, "sonst fällt es irgendwann auf".

Dass derartige Chats unter Polizisten überhaupt ans Tageslicht kamen, ist einem Drogendealer zu verdanken, der zugedröhnt einen Unfall baute - und sich später als Kronzeuge der Polizei zur Verfügung stellte. In seinem Handy fand sich eine beachtliche Kundenliste, und er rühmte sich damit, dass er an Polizisten Koks verkaufe und sie ihn dafür schützten. Am Landeskriminalamt wurde daraufhin die Soko Nightlife installiert, die sich durch Polizisten-Handys wühlte - und auf befremdliche Whatsapp-Chats stieß.

Verschiedene Vorfälle sind in Chat-Nachrichten und Videos dokumentiert

Auf diese Weise kam man auch auf Nachrichten von Andreas Z. und Erik S. und auf einen Vorfall von November 2016. Da kontrollieren die beiden vor der 089-Bar zwei junge Männer. Die Kontrolle eskaliert, und Andreas Z. behauptet, einer der Männer habe ihn zweimal geschubst, um seinem Freund zu Hilfe zu kommen. Diese Aussage wiederholt Z. vor Gericht. S. sagt, er habe gehört, wie Z. sich gegen einen Angriff zur Wehr gesetzt habe. Später prahlt Z. vor einem Kollegen im Chat, dass er eine Tat frei erfunden habe, die vor Gericht verhandelt worden sei. "Du Wichser", antwortet der Kollege. Daraufhin sendet Z. ein Foto des Kollegen, wie er augenscheinlich Koks konsumiert. Und Andreas Z. und Erik S. texten nach der Verhandlung gegen die jungen Männer: "Dafür, dass der Schubser gegen mich frei erfunden war, sind 300 Euro viel. Eigentlich echt böse." Dann amüsieren sie sich noch, wie erniedrigend es für die Männer gewesen sei, sich bei ihnen entschuldigen zu müssen.

Oder ein anderer Fall, der per Video dokumentiert ist. Da steht Andreas Z. auf der Altstadtwache, neben ihm ein stark betrunkener älterer Mann, der in Gewahrsam genommen wurde, und der auf einem Stuhl vor sich hin brabbelt. Z. echauffiert sich darüber, dass er gerade aus dem Urlaub gekommen sei und sich nun wieder ärgern müsse. "Ich schlag Dir gleich die Zähne raus, du komischer Mensch", sagt er dazu. Außerdem soll Z. Kokain, im Chat "Cola" genannt, besorgt und an einen Kollegen weitergereicht haben.

Ein Angeklagter ist in der Baubranche tätig, der zweite hat ein Studium begonnen

Am Ende ist es Andreas Z., der sich entschuldigt und versichert, "ein besserer Mensch" werden zu wollen. Er hat mittlerweile eine Firma gegründet und will "als Subunternehmer mit Papa zusammen" in der Baubranche tätig sein. Er absolviere eine Therapie und sei weg vom Kokain. Erik S. hat ein Studium der Rechtswissenschaften begonnen und ein Haus gebaut, wo er mit Frau und Kind lebt. "Ich sehe meine Zukunft nicht mehr bei der Polizei", sagt er.

Verteidiger Sebastian Weber hielt den jungen Mann, der seinen Mandanten Andreas Z. zweimal vor der 089-Bar geschubst haben soll, für nicht glaubwürdig. "Ich bin überzeugt, dass es einen Schubser gab", meinte er. Ja, sein Mandant habe anschließend vor Gericht falsch ausgesagt, er bereue dies. Auch die Drogendelikte sowie die Nötigung des Betrunkenen räume er ein. Rechtsanwalt Christian Barthelmes forderte für seinen Mandanten S. Freispruch. Die Chats hätten zwar einen "unschönen Inhalt", bewiesen aber nicht, "was in der Realität stattgefunden hat". Die Polizisten verarbeiteten mit derartigen Nachrichten ihren Dienst.

Richterin Cornelia Amtage wird nach Beratung mit ihren beiden Schöffen das Urteil nächsten Dienstag verkünden.