„Na“, sagt der Zeuge im tiefsten Bairisch, „so springt ma ned auf’d Autobahn.“ Der Mann, der urplötzlich vor ihm auf der Fahrspur landete, sei regelrecht zwischen zwei stehenden Autos „rausgeflogen“. Es ist eine ungeheuerliche Geschichte, die da vor dem Landgericht verhandelt wird: Nach einem Disput über mögliche Unfallschäden, der auf dem Standstreifen der A99 ausgetragen wurde, soll ein Mann den Kontrahenten gepackt und auf die Autobahn geworfen haben. Das mutmaßliche Opfer, ein Polizist, der privat unterwegs war, erlitt eine posttraumatische Belastungsstörung. Jetzt will sein Dienstherr Schadenersatz in Höhe von rund 25 000 Euro einklagen.

Hört man den Sachverhalt, denkt man sofort an Körperverletzung, Mord- oder Totschlagversuch, aber wir befinden uns bei der 28. Zivilkammer. Strafrechtlich, so lässt der Anwalt der Beklagtenseite verlauten, habe man sich vor dem Amtsgericht auf einen Vergleich geeinigt und eine Zahlung von 3000 Euro Schmerzensgeld. Jetzt geht es um Regressansprüche, die der Freistaat Bayern stellt, weil sein Beamter unter anderem vier Monate lang dienstunfähig war.

Es war der 25. Juni 2022, ein Samstag, als Antonio R. (Name geändert) vom Wertstoffhof nach Hause fuhr. Hinten, in einem Anhänger, befanden sich leere 20-Liter-Eimer. Auf der A99 habe ein Fahrer neben ihm auf seinen Hänger gedeutet. Er sei auf die Standspur neben dem Verzögerungsstreifen an der Ausfahrt Germering-Nord gefahren. Hinter ihm habe ein BMW angehalten.

Dass ein leerer Plastikeimer vom Hänger auf die Autobahn geweht wurde, darin besteht Einigkeit. Das war’s dann aber auch schon. Der Polizist erzählt, es sei ihm suspekt vorgekommen, dass keiner der beiden Männer, die aus dem BMW stiegen, sagen konnte, wo der Eimer das Fahrzeug erwischt habe. Dann habe der Beklagte auf eine Stelle an der Fahrzeugfront gedeutet und behauptet, das sei der Schaden. „Das war ein Altschaden“, sagt der Verkehrspolizist nun vor Gericht. „Dann ist die Stimmung vollends gekippt.“

Er habe das Auto fotografiert, um die Bilder bei der Versicherung einzureichen. Als er vor dem Fahrzeug in der Hocke saß, sei er „aus dem Nichts von hinten gepackt und auf die Autobahn geworfen worden, mittig auf die Fahrspur“. Er sah ein Auto kommen, das bremste und „zwei bis vier Autolängen“ vor ihm zum Stehen kam. Der Fahrer des Wagens erzählt vor Gericht, dass „ein schmächtiger Mann“ auf ihn zugelaufen sei und rief: „Bitte helfen Sie mir, ich wurde auf die Fahrbahn gestoßen, ich habe Angst!“

Der Beklagte hält die Arme vor dem massigen Oberkörper verschränkt. Bei ihm klingt der Hergang so ganz anders. Nein, nein, habe er gesagt, sein BMW habe keinen Schaden, „es ist ein altes Auto“. Der andere habe ihm vorgeworfen, er wolle ihn abzocken. Wegen Knieproblemen hätte er den Mann gar nicht anheben können. Als der andere in der Hocke saß, habe er ihn „nur leicht an der Kleidung gezupft“ und weggeschoben. Dann sei der Mann „nach hinten gegangen und auf die Autobahn gesprungen“.

Der Polizist soll an mittelschweren Depressionen gelitten haben, stellt Anwalt Tido Hokema in den Raum, das könne schon mal zu Suizidgedanken führen. Dafür gebe es keinerlei Hinweise, kontert Michael Then, Rechtsanwalt für den Freistaat. Und selbst wenn: Dass sein Mandant nach so einem Vorfall Angstzustände mit nach Hause nehme, „das ist klar“.

Der Polizist befand sich einige Wochen in psychologischer Behandlung und konnte das Geschehen „Gott sei Dank verarbeiten“, sagt er heute. „Ich will nichts mehr damit zu tun haben.“ Das wird ihm nicht erspart bleiben. Die Güteverhandlung verlief erfolglos, im Mai wird der Prozess fortgeführt.