Der Vertriebsmitarbeiter Antonino W. hat eine Statur wie ein Baumstamm. Er ist gut zwei Meter groß und sein Körpergewicht dürfte bei weit über 100 Kilogramm liegen. Wenn jemand wie er einem Passanten ein Fahrrad nachwirft, wird es gefährlich. In den frühen Morgenstunden des 13. März 2024 soll der 34-jährige Münchner tatsächlich in der Nähe der S-Bahnstation Unterhaching ein Fahrrad in Richtung eines Mannes geschleudert haben.

So zumindest steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft am Landgericht München I, wo sich Antonino W. seit Donnerstag verantworten muss. Der Grund für den vermeintlichen Angriff: Antonino W. hatte den Mann gegen 0.40 Uhr an jenem Morgen angesprochen und aufgefordert, er solle auf seinem Handy für ihn eine Bahnverbindung heraussuchen. Das aber soll der Passant abgelehnt haben, worauf es zu der Attacke gekommen sein soll.

Laut den Ermittlungen handelt es sich hierbei aber nicht um den einzigen Angriff des 34-Jährigen. In der Zeit zwischen Herbst 2023 und Anfang vergangenen Jahres soll W. insgesamt neunmal gewalttätig gegenüber anderen Menschen geworden sein. Zu den mutmaßlichen Opfern zählen seine Lebensgefährtin, der er eine Schreckschusspistole an die Schläfe gehalten haben soll, Gäste von Lokalen und vor allem Polizisten. Mitunter waren sechs Beamte nötig, um den hünenhaften Angeklagten festnehmen zu können. Denn Antonino W. soll sich stets mit aller Kraft gewehrt haben, indem er die Einsatzkräfte angeblich trat, biss oder bespuckte.

Der Grund für das Verhalten des 34-Jährigen, der mehrfach vorbestraft ist, blieb zum Auftakt der Verhandlung unklar. W.s Verteidigerin, Rechtsanwältin Anja Aringer, sagte nach Verlesung der Anklage, ihr Mandant sei „psychisch belastet“ und „nervlich wahnsinnig angeschlagen“. Er würde „sehr, sehr gerne“ in den Maßregelvollzug kommen, das heißt in eine Entziehungsanstalt für suchtkranke Straftäter.

Für den Fall eines umfassenden Geständnisses stellte die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Christian Daimer Antonino W. eine Haftstrafe zwischen fünfeinhalb Jahren und sechs Jahren und drei Monate in Aussicht. Ohne Geständnis könnte die Strafe sogar höher ausfallen, so der Vorsitzende. Ein Urteil in dem Prozess wird für Anfang April erwartet.