Von Andreas Salch

Bei der Sache bleiben und keine Emotionen zeigen - vermutlich hat sich das Opfer, ein 21-Jähriger, genau das für seine Aussage vor Gericht vorgenommen. Er ist Polizist und erscheint an diesem Donnerstagvormittag in Uniform und mit seiner Dienstpistole am Gürtel vor der 12. Strafkammer am Landgericht München I. Dann aber übermannen den Polizeimeister doch seine Gefühle. Ihm bricht die Stimme, er beginnt zu weinen, wischt sich die Tränen aus dem Gesicht, fängt sich aber schnell wieder und berichtet dem Vorsitzenden Richter Frank Zimmer von seinem Einsatz am 25. Januar dieses Jahres. Dabei biss ein Mann dem Polizeimeister ein kleines Stück samt Knochen vom kleinen Finger seiner rechten Hand ab. Es konnte nicht wieder angenäht werden.

Der beschuldigte Salih Y. war an jenem Tag einem Passanten in der Hansastraße aufgefallen. Der alarmierte die Polizei. Denn Salih Y. soll einen hilflosen, verwirrten beziehungsweise betrunkenen Eindruck gemacht haben. Zuletzt schlief Y. unter Brücken, weil er kein Zuhause mehr hat. Der Polizeimeister und seine Kollegin machten den 45-Jährigen schnell ausfindig. An ihrem Einsatzfahrzeug hatten sie das Blaulicht eingeschaltet. "Stop, Polizei, stehen bleiben" haben sie mehrmals gerufen. Doch der 45-Jährige, der mit seinem Rad und einem kleinen Anhänger daran unterwegs war, kümmerte sich nicht darum. Dann eskalierte die Situation.

Nachdem es dem Polizeimeister und seiner 26-jährigen Kollegin gelungen war, Salih Y. zu stoppen, wollten sie ihn kontrollieren. Doch der begann sofort um sich zu schlagen und trat mit den Füßen nach den Beamten. Er wurde gefesselt und auf den Boden gedrückt. Als er mit Hilfe weiterer Polizisten, die hinzugeeilt waren, in ein Einsatzfahrzeug gesetzt werden sollte, spuckte er dem 21-jährigen Beamten mitten ins Gesicht. Salih Y. sollte daraufhin eine sogenannte "Spuckhaube" über den Kopf gezogen werden, um zu verhindern, dass er einen Beamten nochmals anspuckt. In dem Augenblick, als der Polizeimeister dem 45-Jährigen die aus durchsichtiger Synthetikfaser bestehende Haube überstülpen wollte, biss dieser zu. Der 21-Jährige trug sogar einen Handschuh - doch der Biss war zu kräftig. Bei seiner Vernehmung sagte Salih Y., er habe zugebissen, weil er in dem Moment, als der Polizeimeister seinen Kopf mit der rechten Hand zur Seite gedrückt habe, um ihm die "Spukhaube" überzuziehen, keine Luft bekommen habe.

Ärzte haben bei Salih Y. eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Zudem sei seine Intelligenz leicht gemindert. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Y. zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig war. Die Richter der 12. Strafkammer müssen somit entscheiden, ob der 45-Jährige zeitlich unbefristet in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht wird, da er strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden kann.

Vor der Tat habe er drei Joints geraucht, berichtet Y. bei seiner Vernehmung. In seiner Heimat Österreich befand er sich wegen seines Cannabiskonsums bereits mehrmals in der Psychiatrie. Nach dem Konsum der Droge wird er mitunter aggressiv. Ob sich kiffen schlecht auf seine Psyche auswirke, fragt Richter Zimmer den 45-Jährigen. "Ich bleib' dann wie ich bin", beteuert der. Wie soll's weitergehen, erkundigt sich der Vorsitzende. "Am liebsten wäre ich bei meiner Familie, aber die habe ich verloren", antwortet Salih Y.