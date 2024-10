Das legendäre P1 mit seinen Promis und Adabeis, das wollten sie unbedingt sehen, die beiden Studentinnen aus Fulda bei ihrem Silvester-Trip nach München im vergangenen Jahr. An der Bar allerdings, so berichtet die damals 19-jährige Lena Z. (Name geändert), habe ihr ein Mann zweimal „schon so richtig“ ans Gesäß gefasst. Sie verständigt die Security, erstattet Anzeige bei der Polizei. Und am Ende spricht Amtsrichter Daniel Hinz den 37-jährigen Angeklagten frei, weil er „die Zeuginnen für nicht glaubhaft“ hält.