Von Susi Wimmer

Im Rollstuhl wird Helmut D. in den Gerichtssaal gefahren. Der Rentner wirkt gebrechlich, alt, schließt oft die Augen, als würde er der Verhandlung nicht folgen. Was die Staatsanwaltschaft dem scheinbar schwächlichen Mann vorwirft, ist an Ungeheuerlichkeit kaum zu überbieten: Via Internet soll er Mütter gesucht haben, die ihm gegen Bezahlung ihre Kinder zur Verfügung stellen, damit er sie sexuell missbrauchen kann. Mit auf der Anklagebank vor dem Landgericht München I sitzt ein 31-Jähriger, der Helmut D. ebenfalls Kinder zuführen sollte – und der den Rentner später mit Videos und Flugblättern erpresst haben soll. Beide Angeklagten schweigen zum Prozessauftakt.