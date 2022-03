Von Susi Wimmer

Es geht schlichtweg darum, wer den größten hat. Die Rede ist von einem Laden, genauer gesagt von einem Nagelstudio nur für Männer. Seit einiger Zeit haben die Inhaber der Studios "Hammer & Nagel" sowie "Die Männerwerkstatt" die Krallen ausgefahren und streiten, überspitzt gesagt, um den Dreck unter den Fingernägeln. Die ehemaligen Geschäftspartner beschäftigen die Gerichte mit Anträgen und Klagen, diesmal geht es vor der 33. Zivilkammer am Landgericht München I um die strittige Formulierung des einen auf seiner Facebook-Seite: "Die Nummer 1 in München wächst weiter". Aber, so sagte eine Richterin mit einschlägiger Erfahrung am Familiengericht in der Verhandlung, "eigentlich streiten sie über etwas ganz anderes".

Ja, Trennungen sind immer schwierig, noch dazu wenn sie privater und dann auch noch geschäftlicher Natur sind. 2018 eröffnete in München das erste Kosmetikstudio rein für Männer in der Blumenstraße in der Altstadt. Im "Hammer und Nagel" kann der Kunde - Frauen sind ausdrücklich ausgeschlossen - in Ledersesseln vor Backsteinwänden "die schnelle Nummer" für seine Hände erhalten, oder "das Hammer Ding", - oder auch die "Nagelbeißertherapie".

Als Beziehung und Pachtvertrag endeten, begannen die Streitigkeiten

"Ein Mann, der nicht eitel ist, ist kein Mann." Mit dem Zitat von John Wayne wirbt Inhaber Philipp Pechstein auf seiner Webseite. Es gab noch einen zweiten Hammer-Laden in der Wilhelmstraße in Schwabing, und als Florian Bresler 2019 diesen pachtete, war er gerade geschlossen. Zu der Zeit sei der Inhaber krank gewesen, "ich hab ihm geholfen und investiert", sagt Bresler. Ja, sagt er, man sei auch privat verbandelt gewesen.

Doch Beziehung und Pachtvertrag endeten unrühmlich. Bresler betrieb den Laden in der Wilhelmstraße weiter, mit den von Pechstein kreierten Kosmetikprodukten, was ihm gerichtlich untersagt wurde. Ferner ging es in etlichen weiteren Streitereien um Namensumbenennung, und sogar um das Foto eines Hundes auf dem Facebook-Account von Bresler. Das Tier, das jüngst verstorben ist, liegt auf einem Teppich mit dem Logo von "Hammer und Nagel".

Aktuell aber hatte das Gericht zu entscheiden, ob die Männerwerkstatt sich im Oktober 2021 als die Nummer eins bezeichnen durfte. Die Formulierung mit der Spitzenstellung sei immer eine schwierige Sache, meinte Richterin Michaela Holzner. Sie zählte die Ausführungen der Parteien auf, wer mehr Quadratmeter, mehr Angestellte oder die besseren Bewertungen im Internet hätte. "Aber der Vorsprung muss deutlich und von Dauer sein", machte sie klar. Und: "München ist groß, reicht das nicht für zwei?"

Die Richterin bringt eine Mediation ins Gespräch

"Jede Woche gehe ich an den Briefkasten und es liegt wieder ein Brief drin", klagt Bresler über die Anwaltsschreiben seines Ex-Partners. "Dann hören Sie auf, wettbewerbswidrig zu bewerben", ruft der Anwalt der Gegenpartei. "Lassen Sie uns in Ruhe", sagt Bresler. "Lassen Sie Herrn Pechstein in Ruhe", kommt es zurück.

Sie werde noch ein Urteil verkünden im aktuellen Verfügungsverfahren, erklärte Richterin Michaela Holzner. "Aber es wäre zu überlegen, ob beide Seiten eine Pause machen, keine neuen Anträge stellen und über eine Mediation nachdenken."