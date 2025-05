Von Andreas Salch

­­­Antonio M. war der „Greifer“. Der 38-jährige Barista aus Neapel gehörte einer vierköpfigen Bande an, die es auf besonders teure Armbanduhren abgesehen hatte, die sie ihren Trägern in München und Düsseldorf auf offener Straße blitzschnell vom Handgelenk rissen. Wenn das jedoch nicht klappte, gingen A. und sein Komplize, der ebenfalls aus Neapel stammende Metzger Gennaro A., noch brachialer vor. So wie etwa am 18. Juni vergangenen Jahres in Bogenhausen.