Die Liebe, sie hielt kaum länger als ein Wochenende. Damals, im September 2023, öffnete das „Lovecraft“ – übersetzt: „Handwerk der Liebe“ – als Zwischennutzung im ehemaligen Kaufhof am Stachus . Auf 25 000 Quadratmetern und acht Stockwerken sollten dort Kultur und Kunst, Sport und Spiel sowie Genuss und Gastronomie eine vorübergehende Heimat finden. Einen Vorgeschmack darauf bekamen einige Tausend Besucherinnen und Besucher beim Eröffnungswochenende Anfang September. Danach jedoch erlosch die Liebe allzu bald.

Denn kurz nach dem Start musste das „Lovecraft“ schon wieder schließen; einige Wochen später verkündeten Michi Kern und sein Zwischennutzungsteam das Aus für das Projekt. „Trotz enormer finanzieller und personeller Anstrengungen“ habe sich das Gebäude nicht für das geplante Nutzungskonzept ertüchtigen lassen, hieß es damals in einer Erklärung. Fast drei Jahre später ist das Thema „Lovecraft“ jetzt noch mal aktuell – aber nicht als Liebe im Kaufhaus, sondern als Streit im Gerichtssaal.

Anlass hierfür sind knapp 300 000 Euro, mit denen die Stadt München die Zwischennutzung bezuschussen wollte. Nach dem vorzeitigen Projektabbruch forderte das Rathaus die bereits bezahlte erste Förderrate in Höhe von 268 000 Euro zurück. Dies lehnte die Lovecraft Betriebsgesellschaft GmbH jedoch ab – und reichte beim Verwaltungsgericht München eine Klage gegen den städtischen Widerrufsbescheid ein. Allein deren Erfolgsaussichten sind gering, wie sich nun in der mündlichen Verhandlung gezeigt hat.

Zwar endet diese nicht mit einem Urteil. Jedoch betont der Vorsitzende Richter Josef Beil, dass es seiner Kammer „sehr, sehr schwer“ falle, die Argumentation der Klägerin nachzuvollziehen. Schließlich gehe aus dem Förderbescheid eindeutig hervor, dass der Zweck des Zuschusses die Durchführung des „Lovecraft“ als „Social Hub & Cultural Warehouse“ gewesen sei – geplant von September 2023 bis August 2025. „Das Ziel der Zuwendung war, dass es tatsächlich so stattfindet“, sagt der Richter. „Aber es hat nicht stattgefunden.“

Demgegenüber argumentiert die Klagepartei, dass es sich bei „Lovecraft“ um ein „atypisches Pilotprojekt mit hohem Risiko“ gehandelt habe. Dessen Ziel sei gewesen, die Anfangsvoraussetzungen für eine Zwischennutzung im früheren Kaufhof zu schaffen – und nicht die Durchführung über den kompletten Zeitraum. Seitens des Teams um Michi Kern seien 1,7 Millionen Euro in das Projekt geflossen, „um es an den Start zu bringen“, betont dessen Anwalt. Doch dann habe sich herausgestellt, dass eine dauerhafte Zwischennutzung in dem Gebäude nicht umsetzbar sei – vor allem wegen Auflagen beim Brandschutz.

„Irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben: Das kostet jetzt noch mal 500 000 Euro“, sagt Michi Kern in der Verhandlung. Daher habe er auch das Angebot der Stadt abgelehnt, die Fördersumme nachträglich zu erhöhen. Trotz alledem hätten vor dem endgültigen Aus mehr als ein Dutzend Veranstaltungen im „Lovecraft“ stattgefunden, betont der Zwischennutzungs-Experte. „Und das kam auch sehr gut an. Die Leute waren sehr neugierig.“

Allein das Gericht kann all das nicht überzeugen. „Wir sehen für die Klage keine großen Erfolgsaussichten“, stellt Josef Beil am Ende der Verhandlung klar. Insofern dürfte das Gericht in seinem Urteil den Widerrufsbescheid der Stadt als rechtens bewerten. Was freilich nicht bedeutet, dass das Rathaus alsbald mit einer Rückzahlung der knapp 270 000 Euro rechnen kann. Denn wie der Anwalt der Lovecraft Betriebsgesellschaft GmbH in der Verhandlung klarstellt, drohe dieser im Falle einer Niederlage vor Gericht die Insolvenz. Zwar seien die Verbindlichkeiten der Projektgesellschaft mittlerweile im Wesentlichen getilgt. Doch für eine Rückzahlung des Zuschusses fehlten schlicht die Mittel. „Das Geld ist einfach nicht mehr da“, sagt der Anwalt. „Das ist zweckgemäß verwendet worden.“