Die Partie zwischen dem TSV 1860 und der Spielvereinigung Bayreuth in der 3. Fußball-Bundesliga am 22. April vergangenen Jahres war gerade gelaufen. Die Löwen siegten souverän mit 2:0. Hochstimmung bei den Sechzgern. Doch dann kam es gegen 16 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einigen Fans der beiden Mannschaften am Wettersteinplatz. Mittendrin zwei angetrunkene Anhänger der Löwen aus dem Allgäu, die sich am Dienstag vor dem Amtsgericht München verantworten mussten. Auf der Anklagebank saßen Oliver K. und sein Onkel Otto M. (Namen geändert), weil sie sich eine Auseinandersetzung mit mehreren Polizisten geliefert haben sollen.