Prozess in München:Architektur studiert und doch keine Architektin

Von Susi Wimmer

Wenn man Tamara K. (Name geändert) fragt, was sie an ihrem Traumberuf so schätzt, dann glänzen ihre Augen: „Etwas Neues erschaffen“, das reize sie, und „Teil eines Stadtbildes werden“. Deshalb entschied sich die Münchnerin für ein duales Studium an einer privaten Hochschule in Frankfurt mit Standort in München – nicht ahnend, dass die Bundesarchitektenkammer den dortigen Abschluss damals gar nicht anerkannte. Sie wechselte an eine staatliche Uni – und klagt nun vor dem Landgericht München I zwei verlorene Jahre zum Streitwert von 100 000 Euro ein.