9. August 2019, 18:17 Uhr Landgericht Frau verliert Prozess - weil sie den Falschen verklagt hat

Eine Frau ist mit dem Versuch gescheitert, Schmerzensgeld und Schadenersatz für einen Unfall an Bord eines Kreuzfahrtschiffs zu erstreiten.

Sie hatte sich die Finger in einer zufallenden Türe eingequetscht und dabei Fingerkuppen an Zeige- und Mittelfinger verloren.

Mehr als 8000 Euro forderte sie von dem Reiseveranstalter - allerdings scheiterte die Klage schon daran, dass die beklagte GmbH durch ihre AGBs nicht als Reiseveranstalter agierte.

Von Stephan Handel

Eine Woche Kreuzfahrt - aber statt Erholung nichts als Schmerzen und Ärger: Vor dem Landgericht scheiterte am Freitag eine Frau mit dem Versuch, Schmerzensgeld und Schadenersatz für einen Unfall an Bord eines Kreuzfahrtschiffs zu erstreiten. Bei dem Unfall hatte die Klägerin die Kuppen an zwei Fingern der rechten Hand verloren. Ihr Pech vor Gericht: Sie hatte den Falschen verklagt.

Mit ihrem Mann und einem befreundeten Ehepaar ging die Frau am 1. Juni des vergangenen Jahres an Bord der "MSC Sinfonia". Bis zum 9. Juni sollte die Reise im Mittelmeer dauern, Griechenland und die Kroatien-Route standen auf dem Programm, gut 2000 Euro hatte das Paar bezahlt. Am dritten Tag jedoch kam es zu dem Unglück: Die beiden wollten das Auslaufen des Schiffs beobachten. Auf dem Weg zum Achterdeck bemerkte die Frau jedoch, dass sie ihre Kamera in der Kabine vergessen hatte, und ging noch einmal zurück. Als sie dann die Tür zum Achterdeck öffnete und schon halb durchgegangen war, schlug starker Wind die Tür zu, dabei wurden ihre Finger eingequetscht.

Die Fingerkuppen an Zeige- und Mittelfinger waren abgetrennt. Noch auf dem Schiff wurde sie vom Bordarzt operiert; er amputierte jeweils die Endglieder beider Finger. Die Frau setzte die Reise unter Schmerzmitteln fort, auch eine sofortige Rückkehr nach Deutschland hätte die Finger nicht gerettet. Längere Zeit nach dem Unfall spürte die Klägerin Schmerzen in den verletzten Fingern, konnte die rechte Hand nicht wie gewohnt benutzen und zum Beispiel ihre Hausarbeiten nicht erledigen.

Dafür müsste doch jemand verantwortlich sein, dachte sich die Frau, und forderte über ihre Anwälte mehr als 8000 Euro vom - vermeintlichen, wie sich später herausstellte - Reiseveranstalter, der das aber ablehnte. So kam es zur Klage und zum Prozess. Dort berief sich die Klägerin hauptsächlich auf Verletzung der Verkehrssicherungspflicht: Es habe keine Sicherheits-Einweisung zu Beginn der Reise gegeben, die Sicherheitssperre an der Tür sei nicht aktiv gewesen. Erst nach dem Unfall habe das Schiffspersonal begonnen, die Türen zu kontrollieren. Fünf Tage nach dem Unfall, einen Tag vor Ende der Reise, seien die Passagiere in der Bordzeitung vor den Gefahren zuschlagender Türen gewarnt worden.

Das alles bestritt der Beklagte: Die Ausstattung der Tür habe den Sicherheitsbestimmungen entsprochen und habe einwandfrei funktioniert - was sich schon daraus ergebe, dass eine Vielzahl von Passagieren die Tür ohne Schäden benutzt habe. Also sei der Unfall dem "allgemeinen Lebensrisiko" zuzuordnen - der Veranstalter müsse nicht vor Gefahren schützen, "die jedem vor Augen stehen und vor denen man sich ohne Weiteres selbst schützen kann", so die Klageerwiderung.

Das alles erwies sich jedoch vor Gericht als überhaupt nicht notwendig - die Klage scheiterte schon an der so genannten "Passivlegitimation", das bedeutet: wer zu verklagen sei. In diesem Fall war der eigentliche Reiseveranstalter ein Unternehmen in der Schweiz. Dieses betreibt in München eine Art Niederlassung, eine eigene GmbH - die aber in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ausdrücklich nur als so genannte Zustellungsbevollmächtigte genannt ist. Das heißt die Münchner Firma kann zwar agieren und auch für das Schweizer Unternehmen zum Beispiel Post entgegennehmen. Sie ist aber nicht der Reiseveranstalter.

Das Gericht hielt die AGB für wasserdicht: Ausgehend von den "Verständnismöglichkeiten des durchschnittlichen Vertragspartners" seien diese nur so zu verstehen, dass Veranstalter der Reise das Schweizer Unternehmen sei. Weil die verletzte Frau aber die Münchner GmbH verklagt hatte, wurde die Klage abgewiesen. Ihr bleibt jetzt nur noch die Möglichkeit einer neuen Klage, dieses Mal gegen den Richtigen. Ob das in München oder in der Schweiz geschehen müsste, steht in den AGB.