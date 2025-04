Von Susi Wimmer

Es gibt Geschichten, die so aberwitzig klingen, dass kein Drehbuchschreiber sie je ersinnen könnte. So wie diese, die kein Autor schrieb, sondern das Leben: Kommt ein Herr mit Adelstitel sturzbetrunken vom Oktoberfest, sieht auf dem Nachhauseweg einen Krankenwagen in der Parkstadt Schwabing am Straßenrand stehen, kapert ihn, düst durch das Viertel und rammt dabei fünf Autos sowie zwei Ampel- und Lichtmasten. Und am Ende behauptet er, man habe ihm K.-o.-Tropfen ins Bier gemischt.