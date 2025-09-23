„Er war das“, antwortet der Münchner Taxifahrer Can R. (Name geändert) auf die Frage von Richter Markus Koppenleitner, ob er den Mann wiedererkenne, der auf der Anklagebank der 19. Strafkammer am Landgericht München I sitzt. Es ist Irakli T. Zuletzt arbeitete der Familienvater bei BMW. Seinen Job hat er jedoch verloren, laut seiner Darstellung wegen seines Drogenproblems. Ihr Mandant sei seit ungefähr zehn Jahren abhängig, sagt seine Verteidigerin. In den letzten eineinhalb Jahren habe sich dessen Kokain-Konsum so gesteigert, dass die Venen „zu“ seien und er sich die Droge deshalb in die Halsschlagader injiziert habe.

Irakli T. ist unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung angeklagt. Mit dem Geld habe er seinen Drogenkonsum finanziert, sagt der 45-Jährige. Eines seiner mutmaßlichen Opfer ist Can R. Irakli T. soll den 65-Jährigen laut Anklage der Staatsanwaltschaft in der Nacht des 16. Mai vergangenen Jahres in eine Sackgasse in der Nähe des Oskar-Maria-Graf-Rings gelotst haben. Dort, so der Vorwurf, habe T., der im Fond saß, Can R. am Hals gepackt und so sehr gewürgt, dass dieser kaum mehr habe atmen können. Anschließend soll er seinem mutmaßlichen Opfer noch einen metallischen Gegenstand an die Kehle gedrückt und aufgefordert haben, ihm sein Portemonnaie mit den Einnahmen zu geben. Darin befanden sich 300 Euro. Bevor Irakli T. floh, soll er Can R. für den Fall, dass dieser die Polizei alarmiert gedroht haben, dass er wieder kommen und ihn „abstechen“ werde.

Irakli T. hat die Tat gestanden. Zum Auftakt der Verhandlung vor der 19. Strafkammer räumte er zudem ein, dass er Spielautomaten aufgebrochen und nur drei Tage nach der Tat in Perlach einen weiteren Raub begangen habe. Das Opfer: ebenfalls ein Taxifahrer. Auch ihn würgte der 45-Jährige und soll ihm einen metallischen Gegenstand an die Kehle gedrückt haben. Doch T.s Verteidigerin sagt, es habe sich in beiden Fällen nicht um ein Messer gehandelt, sondern um eine Liquid-Zigarette.

War es ein metallischer Gegenstand am Hals – oder doch nur eine Liquid-Zigarette?

Can R., den der Angeklagte in der Nacht des 16. Mai 2024 ausgeraubt hatte, zeigt sich indes sicher, dass er eine Messerklinge an seinem Hals spürte. Nach der Tat wollte der 65-Jährige nur noch tagsüber fahren. „Die Hälfte der Menschen, die nachts draußen sind, sind Maniacs“, Wahnsinnige, befindet Can R. Sein Chef habe ihm jedoch gekündigt, weil keine Tagschicht mehr frei gewesen sei. Deshalb sei er jetzt arbeitslos, so R. Zwar arbeite seine Frau, sagt der 65-Jährige. Aber er lebe jetzt auf „Sparflamme“. Ob durch den Verdienstausfall nun auch seine Rente knapper ausfallen werde, erkundigt sich Richter Markus Koppenleitner. „Weiß ich nicht“, antwortet Can R. und fügt hinzu: „Ich bin froh, dass ich lebe.“

Ob er eine Entschuldigung des Angeklagten annehmen wolle, fragt der Vorsitzende noch. „Ich will nur mein Geld, ich will keine Entschuldigung. Ich habe meinen Job verloren“, erwidert Can R. verbittert. Irakli T.s Frau übergibt dem 65-Jährigen in einer Verhandlungspause 350 Euro. Dann meldet sich deren Mann zu Wort und sagt: „Entschuldigung. Passt alles.“ Richter Koppenleitner ist fassungslos und fragt Irakli T.: „Damit ist alles gut für Sie?“ Der Prozess wird fortgesetzt.