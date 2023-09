Von Ana Maria März

Es könnte bei einem Sturz vom Klettergerüst der Kita passiert sein. Oder im Sandkasten. Fest steht nur: Am Ende lag der rechte Arm eines dreijährigen Mädchens für mehrere Wochen in Gips. Zudem musste das Kind unter Vollnarkose operiert werden. Davon zeugt heute noch eine Narbe an seiner Hand.