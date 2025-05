Helmuth D. war schon in den Sechzigern, als er nach Einschätzung einer Gerichtspsychiaterin „eine zunehmende Lust an sexuellen Perversionen“ entwickelt habe. Und diese lebte der hochbetagte Senior nach Überzeugung des Landgerichts München I auch aus. Helmuth D. suchte Kinder, um sie in seinem Haus in einer Gemeinde im Münchner Süden sexuell missbrauchen zu können. Es kam tatsächlich dazu. Die Richterinnen und Richter der 20. Strafkammer verurteilten D. deshalb jetzt unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie wegen des Sichverschaffens von Kinderpornografie zu vier Jahren und vier Monaten Haft.