Von Susi Wimmer

Für die Familie aus Salzburg, die einen Ausflug nach München gemacht hatte, war es ein Tag wie aus einem Albtraum: Als ihr elfjähriger Sohn im Tal auf Betonwürfeln herumhüpfte, kam plötzlich ein fremder Mann, packte das Kind und stürzte sich mit ihm auf die Straße, genau vor ein herannahendes Auto. Die Fahrerin konnte rechtzeitig bremsen. Auf dem Boden liegend soll der Mann gerufen haben: "Fahr uns zusammen. Fahr das Dreckskind zusammen."

Marc S., der an jenem Tag im August vergangenen Jahres gerade aus der Psychiatrie entlassen worden war, ist nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht München I angeklagt. Die 20. Kammer soll entscheiden, ob der 35-Jährige eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden soll. Er lässt vor Gericht verlauten, dass er das Kind habe retten wollen.

Marihuana wird von vielen Zeitgenossen als harmlos angesehen. Und dann gibt es Experten, die vor "Gras" als Einstiegsdroge warnen und auch davor, dass die Drogen bei einigen Menschen Psychosen auslösen können. Es könnte sein, dass Marc S. zu letzterer Gruppe zählt. Zumindest geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Münchner zum Tatzeitpunkt unter einer "drogeninduzierten psychotischen Episode" gelitten und sich mit dem Kind absichtlich vor das Auto geworfen habe.

Johanna Braun verteidigt den Angeklagten, und sie stellt im Namen ihres Mandanten die Tat am Abend des 31. August ganz anders dar. Marc S. habe gegen 19.15 Uhr an der Kreuzung Hochbrückenstraße und Tal ein Kind gesehen, das auf Betonklötzen umhergesprungen sei. Er habe dies nahe der Straße als gefährlich empfunden. Deshalb habe er dem Buben mit beiden Händen unter die Achseln gegriffen. Durch seine eigene Drehbewegung und sein Tempo sei er ins Taumeln geraten und habe dann im Fallen noch versucht, sich zwischen das Auto und das Kind zu bringen. Er sei heute zutiefst erschüttert, bereue sein Eingreifen, er habe das Gegenteil bewirken wollen. Äußerungen wie "fahr uns zusammen" seien nicht gefallen.

Die Staatsanwaltschaft listet in ihrer Anklage eine Reihe von Vorfällen auf. Drei Tage vor der Tat habe Marc S. in einem Obdachlosenheim in der Boschetsrieder Straße einen Feuermelder eingeschlagen und einen Großeinsatz provoziert. Dann sei er mit erhobenen Fäusten auf die Polizei zugegangen. Die Anwältin sagt, S. habe als "Übersprungshandlung" den Alarm eingeschlagen, weil eine Betreuerin ihm einen Korb gegeben hatte. S. befand sich dann bis zum 31. August in der Psychiatrie, wurde mittags entlassen und steuerte in der Weinstraße ein Bekleidungsgeschäft an. Dort packte er eine Blumenvase, schüttete das Wasser über sich aus und zerschlug die Vase auf dem Gehsteig. Dann ging er in Richtung Hochbrückenstraße.

Über seine Anwältin lässt S. sagen, dass er vor der Tat zwei Joints geraucht habe. Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Mann sei bei seinem alleinerziehenden Vater aufgewachsen, sein Bruder habe ihn verprügelt und sexuell missbraucht. Dann folgt ein Lebenslauf, der geprägt ist von Versuchen, im Leben Fuß zu fassen, von Drogen, Entzügen und Rückfällen. Ein Urteil wird im Juni erwartet.