Von Susi Wimmer

Könnte es eine Form von Erotomanie sein? Ein krankhafter Fall von Liebeswahn? Melitta T. jedenfalls sitzt auf der Anklagebank vor dem Münchner Amtsgericht und berichtet wasserfallähnlich mehr als eine halbe Stunde lang, wie sehr sie in Stefan U. (beide Namen geändert) verliebt gewesen sei, wie er ihr Avancen machte, sich als ihr „Verehrer und Beschützer“ bei der Arbeit in der Kanzlei ins Zeug gelegt habe – und dass sie ihm die 109 E-Mails binnen weniger Tage in aller „Freundschaft“ geschickt habe. Für Stefan U. waren die penetranten, teils sogar körperlichen Avancen der Frau ein Albtraum. Ein Jahr lang habe er versucht, Melitta T. auszuweichen. Am Ende kündigte er und zog in eine andere Stadt. Wegen Nachstellung wurde die 39-Jährige nun zu einer Geldstrafe von 13 200 Euro verurteilt.