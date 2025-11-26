Wie ein Vogel wird Silke W. nach oben in die Luft getragen, sie kreist, die Neonröhren blinken rot und blau, dann geht es nach unten wie in einer Achterbahn, und mit Vollspeed wieder gen Himmel. Indoor Skydiving nennt sich das Event im Windkanal der Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen, das „unter maximaler Sicherheit“ das „Gefühl des Fliegens“ vermitteln soll, so der Anbieter. Für Silke W. (Name geändert) allerdings, deren Flug gerade als Videoaufnahme vor Gericht gezeigt wird, endete das einzigartige Erlebnis gewissermaßen mit einem Absturz, einer massiven Knieverletzung – und einem Termin vor dem Landgericht München I.
Prozess am Landgericht MünchenWenn der Traum vom Fliegen mit Schmerzen endet
Beim Ausstieg aus dem Windkanal der Jochen Schweizer Arena verletzte sich eine 38-Jährige schwer am Knie. Nun muss ein Gericht entscheiden, wer für den Schaden haftet.
Von Susi Wimmer
