Als ihm der Mieter seiner Wohnung am frühen Abend des 20. Juli vergangenen Jahres den Mittelfinger zeigte, sah Immobilieninvestor Marco A. rot. In ihm habe sich eine monatelange „Anspannung“ gelöst, gestand der 48-Jährige am Dienstag vor dem Landgericht München I. Immobilieninvestor A. griff nach der obszönen Geste von Mieter Vadim S. (Name geändert) zu brachialer Gewalt und schlug kurzerhand mit einem Vorschlaghammer die Scheibe der Terrassentür ein, hinter der S. stand und die er nicht hatte öffnen wollen.

Durch die umherfliegenden Glassplitter erlitt der 46-jährige Familienvater zahlreiche Schnittwunden. Obwohl er stark blutete, drang Marco A. in die Wohnung in Lochhausen zusammen mit seinem mutmaßlichen Komplizen Rasambek A. ein. Anschließend sollen sie Vadim S. mit Fäusten mit solcher Wucht auf den Kopf geschlagen haben, dass dieser eine Gehirnerschütterung erlitt, wie es in der Anklage der Staatsanwaltschaft heißt. Noch vor der mutmaßlichen Attacke hatte Vadim S. jedoch die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, nahmen sie den Immobilieninvestor fest.

Marco A. muss sich für den brutalen Versuch, seine 65-Quadratmeter-Wohnung zu räumen, seit Dienstag vor der 10. Strafkammer verantworten. Die Vorwürfe aus der Anklage und sein skrupelloses Vorgehen räumte er in einer schriftlichen Einlassung, die er zu Beginn des Prozesses verlas, im Wesentlichen ein. Mit einer Ausnahme. Geschlagen, so der 48-Jährige, habe er Vadim S. nicht.

Mit auf der Anklagebank sitzt A.s mutmaßlicher Komplize, Rasambek A. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage unter anderem wegen versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Rasambek A. will nach Auskunft seines Verteidigers Andreas Remiger erst im weiteren Verlauf des Prozesses Angaben machen.

Marco A. indes versicherte in seiner Einlassung, dass er seine „Reaktion“ an jenem Abend sehr bereue, auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten. Als diese eintrafen, war der Immobilieninvestor laut der Anklage derart aggressiv aufgetreten, dass die Beamten ihn zu Boden brachten und Handschellen anlegen mussten.

Einst waren Opfer und mutmaßlicher Täter eng befreundet

Mit Vadim S., so Marco A., sei er nicht nur gut befreundet gewesen. „Wir waren wie Brüder“, so der 48-Jährige. Er habe den Familienvater, der mit seiner Familie vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet war, in jeder Hinsicht unterstützt. Zuletzt habe S. als Hausmeister für ihn gearbeitet und zu günstigen Konditionen in einer seiner Neubauwohnungen in Lochhausen mit seiner Familie wohnen können. Allerdings nicht auf Dauer. Er habe Vadim S. gesagt, dass dies keine „dauerhafte Lösung“ sei und er die Wohnung in absehbarer Zeit verkaufen wolle, so Marco A.

Als der Zeitpunkt schließlich gekommen war, soll Vadim S. sich jedoch gegen die Räumung gesperrt haben. Doch das sei nicht sein einziges Problem gewesen, betonte Marco A. Privat habe ihn die Scheidung von seiner Frau und die Angst, dadurch seine Kinder zu verlieren, sehr belastet. Nachdem seine Frau auch noch sein Konto habe pfänden lassen, habe er sich entschlossen, einen Teil seiner Immobilien, insgesamt sieben Wohnungen in Lochhausen, zu verkaufen – darunter auch die, in der Vadim S. mit seiner Familie lebte.

Die Situation, in der er sich zuletzt befunden habe, so der Immobilieninvestor, „spitzte sich immer weiter zu“. Die Tat, für die er sich nun verantworten müsse, sei nicht geplant gewesen. Er habe Vadim S. nur aus seiner Wohnung haben wollen. Der Verlauf der Räumungsaktion ist dem 48-Jährigen angeblich nur noch in vager Erinnerung. „Ich hatte eine Art Blackout“, so Marco A.

Rechtsanwalt Vincent Burgert, einer der beiden Verteidiger von Marco A., hob hervor, dass ein Täter-Opfer-Ausgleich von beiden Angeklagten mit Vadim S. in Höhe von 15 000 Euro „auf der Zielgeraden“ sei. Sein Ziel und das seiner Kollegen, so Burgert, seien Bewährungsstrafen für ihre Mandanten. Doch darauf will sich Staatsanwalt Marco Ottaviano nicht einlassen. „Wer so was macht, kriegt keine Bewährung“, stellte der Anklagevertreter fest. Der Prozess wird fortgesetzt.