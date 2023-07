In den Isarauen verkaufte der Angeklagte Heroin an Jugendliche.

Von Susi Wimmer

Ein 42-jähriger Mann hat in den Münchner Isarauen zwei Minderjährigen auf einer Tischtennisplatte Heroin zum Schnupfen angeboten. Nach einer halben Line war ein 16-Jähriger nicht mehr ansprechbar, er kam aufgrund möglicher Lebensgefahr in eine Klinik, der Erwachsene sofort in Untersuchungshaft. Jetzt verurteilte das Amtsgericht den Mann zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten.